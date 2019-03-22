В ООН заявили, что статус Голанских высот остается неизменным
ООН, 22 мар — РИА Новости. ООН не изменила свою позицию по статусу Голанских высот, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.
ООН, 22 мар — РИА Новости. ООН не изменила свою позицию по статусу Голанских высот, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.
Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился.
Накануне Дональд Трамп сказал, что для Соединенных Штатов настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
В своем Twitter американский лидер написал, что эта территория представляет «чрезвычайную стратегическую важность» для
Заявление Трампа прозвучало в преддверии визита
В Кремле заявление Трампа оценили негативно.
Он отметил, что идея идет вразрез с целями и задачами ближневосточного урегулирования.
Инициативу Трампа раскритиковали в Дамаске, Брюсселе и Тегеране.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию.
Конфликт продолжился, и по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск.
В 1974-м на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН.