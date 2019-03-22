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19:33 (мск), источник: РИА Новости

В ООН заявили, что статус Голанских высот остается неизменным

ООН, 22 мар — РИА Новости. ООН не изменила свою позицию по статусу Голанских высот, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

Источник: РИА Новости
Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился.
Фархан Хак
заместитель официального представителя генсека всемирной организации

Заявление Трампа

Накануне Дональд Трамп сказал, что для Соединенных Штатов настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В своем Twitter американский лидер написал, что эта территория представляет «чрезвычайную стратегическую важность» для Тель-Авива.

Заявление Трампа прозвучало в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, куда он приедет на следующей неделе, и апрельских выборов в Израиле, фаворитом которых считается действующий глава правительства.

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Позиция Кремля

В Кремле заявление Трампа оценили негативно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что такие призывы способны «существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке».

Он отметил, что идея идет вразрез с целями и задачами ближневосточного урегулирования.
Инициативу Трампа раскритиковали в Дамаске, Брюсселе и Тегеране.

Голаны

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию.

Конфликт продолжился, и по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск.

В 1974-м на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН.

Возвращение оккупированных в 1967-м Голанских высот является для Сирии необсуждаемым условием мира с Израилем.
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15:42 (мск)© Ньюстюб
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