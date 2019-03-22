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20:41 (мск), источник: ТАСС

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/ — Ранее украинские политики в Москве встретились с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Россию.

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«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook украинской спецслужбы.

Ранее Бойко и Медведчука принял премьер-министр России Дмитрий Медведев. Политики обсудили, в частности, вопросы сотрудничества РФ и Украины в газовой сфере. Во встрече также принял участие глава «Газпрома» Алексей Миллер.

После консультаций Бойко заявил, что удовлетворен итогами встречи и назвал ее «началом переговоров», в ходе которых «предстоит пройти путь снятия взаимных ограничений» между РФ и Украиной. Медведчук также назвал беседу очень важной для украинского народа, поддержав намерение Бойко восстанавливать российско-украинские торгово-экономические связи.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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