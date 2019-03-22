СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/ — Ранее украинские политики в Москве встретились с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.
КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/ — Ранее украинские политики в Москве встретились с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Россию.
«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров
Ранее Бойко и Медведчука принял
После консультаций Бойко заявил, что удовлетворен итогами встречи и назвал ее «началом переговоров», в ходе которых «предстоит пройти путь снятия взаимных ограничений» между РФ и Украиной. Медведчук также назвал беседу очень важной для украинского народа, поддержав намерение Бойко восстанавливать