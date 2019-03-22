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22:00 (мск), источник: РИА Новости

Британский МИД отказался признать Голаны частью Израиля

ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания по-прежнему считает Голанские высоты оккупированной Израилем территорией, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа признать ее израильской, заявил официальный представитель МИД Соединенного Королевства.

«Британия считает Голанские высоты оккупированной Израилем территорией. Силовая аннексия территории запрещена международным правом. Мы не признали израильскую аннексию 1981 года и не меняли нашу позицию», — говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя МИД.

Позиция Великобритании совпадает с ранее озвученной позицией ЕС по этому вопросу.

В 1967 году Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал.

Американский президент Дональд Трамп написал в четверг в Twitter, что США пора признать Голанские высоты за Израилем в интересах безопасности Израиля и региона в целом. Ряд стран Ближнего Востока и Европы уже выразили сожаление в связи с этим решением, а МИД РФ назвал его безответственным и ведущим к дестабилизации региона.

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15:12 (мск)© Ньюстюб
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