Британский МИД отказался признать Голаны частью Израиля
ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания
ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания
«Британия считает Голанские высоты оккупированной Израилем территорией. Силовая аннексия территории запрещена международным правом. Мы не признали израильскую аннексию 1981 года и не меняли нашу позицию», — говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя МИД.
Позиция Великобритании совпадает с ранее озвученной позицией ЕС по этому вопросу.
В 1967 году Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал.
Американский президент Дональд Трамп написал в четверг в Twitter, что США пора признать Голанские высоты за Израилем в интересах безопасности Израиля и региона в целом. Ряд стран Ближнего Востока и Европы уже выразили сожаление в связи с этим решением, а МИД РФ назвал его безответственным и ведущим к дестабилизации региона.