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23:01 (мск), источник: RTVi

Сергей Доренко: «Казахстан — лучшая из сатрапий»

По мнению журналиста, Казахстан — это лучшая из азиатских сатрапий, где руководят деспотичные правители. Об этом он сказал 22 марта в эфире RTVI.

Источник: РИА "Новости"

Доренко в беседе с RTVI рассказал, что считает отставку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «династическим переходом». По мнению журналиста, очевидно, что казахский лидер «готовит дочь» и «расставил всюду силовиков», чтобы этот переход состоялся.

«Это так же похоже на Европу, как Узбекистан, Таджикистан и Киргизия — абсолютно никак», — заявил Доренко. Именно поэтому Казахстан можно назвать сатрапией, причем лучшей из всех азиатских, считает он. Но это может быть даже хорошо.

Он объяснил, что азиатские народы, которые живут вне сатрапий, а строят народные демократии, «вызывают содрогание и ужас».

По мнению Доренко, шаг Назарбаева нельзя назвать «мудрым». «Мудро было бы за 30 лет подготовить страну к тому, чтобы там появились граждане», — объяснил он. Например, президент мог за почти 30 лет правления создать в стране гражданское общество, «полностью прозрачную систему» и «горизонтальные связи между гражданами, которые контролировали государственную машину».

Журналист вспомнил, что «хорошие примеры» демократической системы когда-то демонстрировала Украина.

Он привел в пример механизм транзита власти в первые годы после СССР. Доренко также напомнил, как первый украинский президент Леонид Кравчук гулял по Киеву без сопровождения охраны.

«Результат любого переходного диктатора или авторитарного правителя должен определяться простым способом — он может пешком погулять по столице хотя бы и пойти с внуками поесть мороженое? Если не может, он хреново работал», — заключил он.

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