Сергей Доренко: «Казахстан — лучшая из сатрапий»
По мнению журналиста, Казахстан — это лучшая из азиатских сатрапий, где руководят деспотичные правители. Об этом он сказал 22 марта в эфире RTVI.
По мнению журналиста, Казахстан — это лучшая из азиатских сатрапий, где руководят деспотичные правители. Об этом он сказал 22 марта в эфире RTVI.
Доренко в беседе с RTVI рассказал, что считает отставку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «династическим переходом». По мнению журналиста, очевидно, что казахский лидер «готовит дочь» и «расставил всюду силовиков», чтобы этот переход состоялся.
«Это так же похоже на Европу, как Узбекистан, Таджикистан и Киргизия — абсолютно никак», — заявил Доренко. Именно поэтому Казахстан можно назвать сатрапией, причем лучшей из всех азиатских, считает он. Но это может быть даже хорошо.
По мнению Доренко, шаг Назарбаева нельзя назвать «мудрым». «Мудро было бы за 30 лет подготовить страну к тому, чтобы там появились граждане», — объяснил он. Например, президент мог за почти 30 лет правления создать в стране гражданское общество, «полностью прозрачную систему» и «горизонтальные связи между гражданами, которые контролировали государственную машину».
Он привел в пример механизм транзита власти в первые годы после СССР. Доренко также напомнил, как первый украинский президент Леонид Кравчук гулял по Киеву без сопровождения охраны.
«Результат любого переходного диктатора или авторитарного правителя должен определяться простым способом — он может пешком погулять по столице хотя бы и пойти с внуками поесть мороженое? Если не может, он хреново работал», — заключил он.