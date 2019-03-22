Талибы хотят видеть Россию в числе гарантов договоренностей с США

«О формах того, как это (гарантии — ред.) будет достигаться, мы еще будем договариваться. Во всяком случае движение талибов в своих разговорах не только с американским, но и другими не раз говорило о том, что они хотели бы видеть серьезных гарантов будущего соглашения с США. В числе таких гарантов ими называлась Россия, Китай, Пакистан и Иран», — заявил Кабулов российским журналистам.
Отвечая на вопрос, считают ли талибы предметом гарантий вывод американских войск из страны, спецпредставитель сказал: «В первую очередь, да».
«Очень важно, чтобы американцы успешно договорились (с талибами). Дальше нам всем вместе будет двигаться легче», — сказал Кабулов.
Кабулов в Вашингтоне принял участие в заседании в трехстороннем формате со спецпредставителем США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом и спецпосланником Китая Дэн Сицзюнем по афганскому урегулированию.
США за последние месяцы провели уже несколько раундов переговоров с «Талибан», по итогам которых стороны пришли к предварительным договоренностям о путях урегулирования многолетнего конфликта в стране.
США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане против талибов и других группировок, поддерживая официальное правительство страны.