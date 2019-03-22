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23:29 (мск), источник: РИА Новости

Талибы хотят видеть Россию в числе гарантов договоренностей с США

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Афганское оппозиционное движение «Талибан» хочет видеть гарантов их соглашений с США, среди которых может быть и Россия, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Источник: AFP 2019

«О формах того, как это (гарантии — ред.) будет достигаться, мы еще будем договариваться. Во всяком случае движение талибов в своих разговорах не только с американским, но и другими не раз говорило о том, что они хотели бы видеть серьезных гарантов будущего соглашения с США. В числе таких гарантов ими называлась Россия, Китай, Пакистан и Иран», — заявил Кабулов российским журналистам.

Отвечая на вопрос, считают ли талибы предметом гарантий вывод американских войск из страны, спецпредставитель сказал: «В первую очередь, да».

«Очень важно, чтобы американцы успешно договорились (с талибами). Дальше нам всем вместе будет двигаться легче», — сказал Кабулов.

Кабулов в Вашингтоне принял участие в заседании в трехстороннем формате со спецпредставителем США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом и спецпосланником Китая Дэн Сицзюнем по афганскому урегулированию.

США за последние месяцы провели уже несколько раундов переговоров с «Талибан», по итогам которых стороны пришли к предварительным договоренностям о путях урегулирования многолетнего конфликта в стране.

США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане против талибов и других группировок, поддерживая официальное правительство страны.

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20 марта© Ньюстюб
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