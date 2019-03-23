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07:42 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии «правильными»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были «правильными». Свою точку зрения министр высказал в интервью газете «Stuttgarter Nachrichten» (статья будет опубликована в сегодняшнем выпуске), материал оказался в распоряжении газеты «Die Welt».

Источник: РИА Новости

«Я по-прежнему считаю, что немецкое участие (в операции. — Прим. ред.) было вызвано ответственным подходом (к ситуации. — Прим. ред.)», — сказал Маас.

При этом, по его мнению, военное вмешательство всегда является «последним средством».

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«Тогда мы видели, что были массовые нарушения прав человека, вплоть до массовых убийств. Я считаю, что вмешательство НАТО было правильным. Я не хочу знать, что бы там еще произошло, если бы этого (вмешательства. — Прим. ред.) не было», — заявил министр.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО в обход позиции Совбеза ООН.

Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

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