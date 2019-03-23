Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Это нужно для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности», отмечается в поручении.
Документ должны подготовить Минюст и Минэкономразвития с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций. Координировать эту работу будет
Накануне первый заместитель главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что КоАП давно нуждается в замене