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09:55 (мск), источник: РИА Новости

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

Источник: РИА Новости

Это нужно для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности», отмечается в поручении.

Документ должны подготовить Минюст и Минэкономразвития с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций. Координировать эту работу будет вице-премьер Константин Чуйченко.

Накануне первый заместитель главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что КоАП давно нуждается в замене из-за большого количества поправок, которые вносятся в него.

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