В Крыму назвали «прогноз» Зеленского по возвращению полуострова шуткой
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Слова кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав страны после смены власти в РФ, выглядит как шутка, потому как всем понятно, что полуостров навсегда стал составной частью своей исторической родины — России, заявил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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