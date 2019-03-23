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12:16 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму назвали «прогноз» Зеленского по возвращению полуострова шуткой

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Слова кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав страны после смены власти в РФ, выглядит как шутка, потому как всем понятно, что полуостров навсегда стал составной частью своей исторической родины — России, заявил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Источник: AFP 2019

Ранее в интервью украинскому телеканалу Icty Зеленский заявил, что, по его мнению, Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом он признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

«Зеленского трудно воспринимать как серьезную политическую фигуру, это, прежде всего, артист, комик. Этот его своеобразный прогноз не более чем очередная шутка», — сказал РИА Новости Гемпель.

Все понимают, в том числе и на Украине, что Крым никогда не вернется обратно. Это невозможно ни при каких условиях и обстоятельствах. Крым стал частью России на основе всенародного референдума, проведенного с соблюдением всех международных норм права.
Юрий Гемпель
председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям

По его словам, Крым — это исконно русская земля.

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«В свое время императрица Екатерина II присоединила Крым не для того, чтобы его отдали кому-то, а президент России Владимир Путин сделал все, чтобы полуостров, после вынужденной разлуки, воссоединился со своей исторической родиной», — сказал Гемпель.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

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Во время загрузки произошла ошибка.
18 марта© Ньюстюб
Следите за развитием темы Выборы на Украине
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