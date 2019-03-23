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12:09 (мск), источник: Daily Storm

Расследование спецпрокурора Мюллера о связях Трампа с Москвой завершено

Глава Минюста США Уильям Барр позже примет решение, раскрывать ли материалы публично.

Источник: AFP 2019

Спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование о возможном влиянии России на выборы президента в США в 2016 году. Доклад по итогам следствия, которое продолжалось почти два года, передан главе Министерства юстиции США Уильяму Барру. После изучения материалов, собранных Мюллером, министр сможет принять ключевое решение по делу — открыть находки спецпрокурора публике, или оставить их в секрете.

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«Я пишу вам, чтобы уведомить о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое расследование [дела о] вмешательстве России в выборы 2016 года и связанных с этим дел. Я изучаю этот отчет и ожидаю, что смогу сообщить вам об основных выводах спецпрокурора уже в эти выходные», — говорится в письме Барра, текст которого приводит ТАСС. Министр юстиции также намерен проконсультироваться с генпрокурором США Родом Розенстайном, чтобы определить, какую информацию можно сделать достоянием общественности.

Барр отметил, что работа Мюллера в данный момент продолжается, но фактически сейчас спецпрокурор просто закрывает расследование и заканчивает все формальности, чтобы покинуть этот пост после окончания работы.

В Белом доме отметили, что администрация Трампа, в соответствии с законом, не осведомлена о содержании доклада. «Следующие шаги зависят от генпрокурора Барра, и мы с нетерпением ждем, что процесс пойдет своим чередом», — написала представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

Источник: AFP 2019

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хотел бы, чтобы результаты расследования Мюллера были опубликованы.

Я не имею ничего против [публикации итогов расследования]. Я заявил палате представителей, что если вы хотите, пусть они [общественность] увидят его. Не было никакого сговора [с Россией].
Дональд Трамп
президент США

Расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, спецпрокурор США Роберт Мюллер вел с мая 2017 года. Параллельно расследования вели комитеты по разведке палаты представителей и Сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие обвинения «абсолютно голословными».

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