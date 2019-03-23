Расследование спецпрокурора Мюллера о связях Трампа с Москвой завершено
Глава Минюста США Уильям Барр позже примет решение, раскрывать ли материалы публично.
Глава Минюста США Уильям Барр позже примет решение, раскрывать ли материалы публично.
Спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование о возможном влиянии России на выборы президента в США в 2016 году. Доклад по итогам следствия, которое продолжалось почти два года, передан главе Министерства юстиции США Уильяму Барру. После изучения материалов, собранных Мюллером, министр сможет принять ключевое решение по делу — открыть находки спецпрокурора публике, или оставить их в секрете.
«Я пишу вам, чтобы уведомить о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое расследование [дела о] вмешательстве России в выборы 2016 года и связанных с этим дел. Я изучаю этот отчет и ожидаю, что смогу сообщить вам об основных выводах спецпрокурора уже в эти выходные», — говорится в письме Барра, текст которого приводит ТАСС. Министр юстиции также намерен проконсультироваться с генпрокурором США Родом Розенстайном, чтобы определить, какую информацию можно сделать достоянием общественности.
Барр отметил, что работа Мюллера в данный момент продолжается, но фактически сейчас спецпрокурор просто закрывает расследование и заканчивает все формальности, чтобы покинуть этот пост после окончания работы.
В Белом доме отметили, что администрация Трампа, в соответствии с законом, не осведомлена о содержании доклада. «Следующие шаги зависят от генпрокурора Барра, и мы с нетерпением ждем, что процесс пойдет своим чередом», — написала представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хотел бы, чтобы результаты расследования Мюллера были опубликованы.
Я не имею ничего против [публикации итогов расследования]. Я заявил палате представителей, что если вы хотите, пусть они [общественность] увидят его. Не было никакого сговора [с Россией].
Расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, спецпрокурор США Роберт Мюллер вел с мая 2017 года. Параллельно расследования вели комитеты по разведке палаты представителей и Сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.