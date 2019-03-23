Эксперт назвал заявления США и SDF о победе над ИГ* пропагандой

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пятницу заявила, что Сирия на 100% освобождена от террористов ИГ*. В четверг курдские СМИ сообщили, что «Сирийские демократические силы» (SDF) полностью освободили Багуз — последнюю удерживаемую ИГ* деревню на юго-востоке Сирии, но позже в SDF опровергли эти данные. Представитель действующей на севере Сирии международной коалиции сообщил РИА Новости, что сражения в этом районе продолжаются.
В субботу поддерживаемые США SDF заявили об окончательной победе над террористами «Исламского государства"*, отметив, что борьба с остатками группировки продолжается.
Такие заявления звучат со стороны американцев и «Сирийских демократических сил» о полной победе над «Исламским государством"*, но здесь нужно говорить, прежде всего, о том, что ИГ* как военно-политическая террористическая структура была подавлена и разгромлена сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС.
Борис Долгов ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН
Он пояснил, что сейчас отдельные отряды ИГ*, которые были дислоцированы в различных районах Сирии, были подавлены, о чем как раз и объявляют и SDF, и США.
«Но говорить о том, что ИГИЛ* полностью подавлен в Сирии, все-таки, на мой взгляд, преждевременно, поскольку, во-первых, существуют еще «спящие» ячейки ИГИЛ* в подполье. Во-вторых, эти заявления во многом пропагандистские и носят характер саморекламы, чтобы представить главными победителями ИГИЛ* американскую сторону и «Сирийские демократические силы», — добавил эксперт.
Говоря о перспективах борьбы с ИГ* и сирийском урегулировании, он сказал, что военно-политическая структура ИГ* действительно сломлена, но есть «спящие» ячейки и отдельные отряды ИГ*. «Но такой угрозы уже для государства и сирийских государственных институтов пока эти остаточные элементы ИГИЛ* не представляют», — сказал Долгов.
При этом он подчеркнул, что идеология группировки продолжает жить не только в Сирии, но и в Афганистане и даже в Европе. Как отметил эксперт, теракты в Европе говорят о том, что остаточные силы ИГ* могут проявляться, а в каком-нибудь районе САР возможно возрождение ИГ*, если для этого будут обстоятельства — наличие «спящих» ячеек и конфликтных ситуаций.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.
Ранее постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари назвал блефом заявления США об окончательной победе над террористами ИГ* в Сирии. В свою очередь, источник в МИД России сказал РИА Новости, что заявления Вашингтона о полном освобождении территории Сирии от ИГ* нельзя назвать убедительными.
* Террористическая организация, запрещенная в России.