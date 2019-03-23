Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбивать без разговоров: ответ РФ на вторжение бомбардировщика США
Почему чиновникам положены дорогие авто: теперь мы знаем ответ
Саша Савельева улетела рожать за границу
Стало известно, кто будет исполнять роль жены Петросяна
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Бразильцы не захотели в НАТО и обрушили рейтинг своего президента Бразильцы не оценили диалог своего президента с Дональдом Трампом
В сети появилось редкое фото мужа и дочки Кристины Орбакайте
Саша Савельева улетела рожать за границу
"Многие артистки это пили": из-за чего умерла Началова
Светличная неожиданно объяснила смерть Началовой
Стало известно, кто будет исполнять роль жены Петросяна
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли
Популярная актриса оказалась при смерти в 24 года
Опровергнут миф о норме употребления воды
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
15Названо «Европейское дерево года»
15:30 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт назвал заявления США и SDF о победе над ИГ* пропагандой

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Заявления США и «Сирийских демократических сил» (SDF) о том, что Сирия на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство"*, носят характер пропаганды и саморекламы, идеология группировки продолжает жить, поэтому возрождение ИГ* возможно в отдельных районах, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Источник: AFP 2019

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пятницу заявила, что Сирия на 100% освобождена от террористов ИГ*. В четверг курдские СМИ сообщили, что «Сирийские демократические силы» (SDF) полностью освободили Багуз — последнюю удерживаемую ИГ* деревню на юго-востоке Сирии, но позже в SDF опровергли эти данные. Представитель действующей на севере Сирии международной коалиции сообщил РИА Новости, что сражения в этом районе продолжаются.

В субботу поддерживаемые США SDF заявили об окончательной победе над террористами «Исламского государства"*, отметив, что борьба с остатками группировки продолжается.

Такие заявления звучат со стороны американцев и «Сирийских демократических сил» о полной победе над «Исламским государством"*, но здесь нужно говорить, прежде всего, о том, что ИГ* как военно-политическая террористическая структура была подавлена и разгромлена сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС.
Борис Долгов
ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

Он пояснил, что сейчас отдельные отряды ИГ*, которые были дислоцированы в различных районах Сирии, были подавлены, о чем как раз и объявляют и SDF, и США.

«Но говорить о том, что ИГИЛ* полностью подавлен в Сирии, все-таки, на мой взгляд, преждевременно, поскольку, во-первых, существуют еще «спящие» ячейки ИГИЛ* в подполье. Во-вторых, эти заявления во многом пропагандистские и носят характер саморекламы, чтобы представить главными победителями ИГИЛ* американскую сторону и «Сирийские демократические силы», — добавил эксперт.

Говоря о перспективах борьбы с ИГ* и сирийском урегулировании, он сказал, что военно-политическая структура ИГ* действительно сломлена, но есть «спящие» ячейки и отдельные отряды ИГ*. «Но такой угрозы уже для государства и сирийских государственных институтов пока эти остаточные элементы ИГИЛ* не представляют», — сказал Долгов.

При этом он подчеркнул, что идеология группировки продолжает жить не только в Сирии, но и в Афганистане и даже в Европе. Как отметил эксперт, теракты в Европе говорят о том, что остаточные силы ИГ* могут проявляться, а в каком-нибудь районе САР возможно возрождение ИГ*, если для этого будут обстоятельства — наличие «спящих» ячеек и конфликтных ситуаций.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.

Ранее постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари назвал блефом заявления США об окончательной победе над террористами ИГ* в Сирии. В свою очередь, источник в МИД России сказал РИА Новости, что заявления Вашингтона о полном освобождении территории Сирии от ИГ* нельзя назвать убедительными.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Следите за развитием темы Вывод войск США из Сирии
 Аннексия или Сецессия: немец доказал, что произошло в Крыму
Хелло, 'Китти'! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США
Столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан
В Крыму оценили «прогноз» Зеленского об условии возврата Крыма
Загитова до пяти часов утра ждала допинг-тест после победы на ЧМ
В Дагестане произошло массовое отравление из-за воды
Женщина создала бизнес на сказочных блюдах (фото)
Российская лыжница дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что стала веганом
Спорт
Медали спустя шесть лет. Российские танцоры стали серебряными Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали медали на чемпионате мира.
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Китайцы поплатились за копирование европейских авто Компания Jaguar Land Rover, входящая в состав Tata Motors, выиграла дело против китайской Jiangling Motors Corp
Кино
Киркорова, Лободу и Гагарину наградили в Москве Российские и зарубежные артисты стали гостями музыкальной премии BraVo
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Слухи о суррогатном материнстве Заворотнюк подтвердились Постановщик подлил масла в огонь споров поклонников, которые не поверили в роды актрисы.
Леди
Адвокат Петросяна рассказал о найденных у Степаненко миллионах Сергей Жорин поделился с журналистами новой информацией касательно развода юмористов.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь