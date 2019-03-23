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15:58 (мск), источник: Интерфакс

Мединский ответил Шнурову на призыв разогнать министерство культуры

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Министр считает, что музыкант не понимает, о чем говорит.

Источник: РИА "Новости"

Министерства культуры есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский, вступив в заочную полемику с музыкантом Сергеем Шнуровым, который накануне предложил разогнать его ведомство.

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«В отличие от прозвучавших вчера выступлений отдельных известных деятелей культуры, министерство культуры есть везде. Во всех странах. Он (музыкант Сергей Шнуров — ИФ) не понимает, что говорит. Тяжелее найти страну, где нет министерства культуры, агентства по культуре, департамента по культуре, чем страну, где они есть», — сказал министр в субботу в «Манеже» рамках дискуссии на IV Московском культурном форуме.

Он выразил уверенность, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая, Великобритании «очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет».

СМИ сообщали, что в пятницу перед слушаниями, посвященными концепции закона «О культуре» в Госдуме, Шнуров заявил, что считает необходимым «разогнать» Минкультуры.

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