Мединский ответил Шнурову на призыв разогнать министерство культуры
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Министр считает, что музыкант не понимает, о чем говорит.
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Министр считает, что музыкант не понимает, о чем говорит.
Министерства культуры есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский, вступив в заочную полемику с музыкантом Сергеем Шнуровым, который накануне предложил разогнать его ведомство.
«В отличие от прозвучавших вчера выступлений отдельных известных деятелей культуры, министерство культуры есть везде. Во всех странах. Он (музыкант Сергей Шнуров — ИФ) не понимает, что говорит. Тяжелее найти страну, где нет министерства культуры, агентства по культуре, департамента по культуре, чем страну, где они есть», — сказал министр в субботу в «Манеже» рамках дискуссии на IV Московском культурном форуме.
СМИ сообщали, что в пятницу перед слушаниями, посвященными концепции закона «О культуре» в Госдуме, Шнуров заявил, что считает необходимым «разогнать» Минкультуры.
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