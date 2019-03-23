Сотни тысяч британцев вышли на улицы. Они требуют нового референдума о «брексите»
В Лондоне сотни тысяч человек вышли на марш с требованием вынести договор о разводе с ЕС на референдум. «У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается “брексита”», — говорят организаторы.
Аналогичное шествие кампания People’s Vote устраивала в октябре. На организацию нынешней акции удалось собрать чуть больше 779 тысяч фунтов. «Подобные мероприятия не обходятся дешево: обеспечение безопасности, расходы на само проведение, реклама в социальных сетях и персонал», — говорят организаторы шествия.
«“Брексит” — это возмутительный фарс, а правительство напоминает отца, который отказывается признать свою ошибку при ребенке».
⚠ CENTRAL LONDON MARCH ⚠ The crowds have gathered on Park Lane and will march via Piccadilly, St James's Street, Pall Mall, Cockspur Street and Whitehall to Parliament Square, where they will hold a rally which is expected to end at approximately 1700. pic.twitter.com/xdGept2OeX
Люди соберутся на Парк-Лейн и пройдут маршем через Пикадилли, Сент-Джеймс-стрит,Пэлл-Мэлл,Кокспур-стрит и Уайтхолл к Парламентской площади, где состоится митинг.
Что говорят участники шествия
Эд из Девона с плакатом «Я не русский»
«Надеемся, нам дадут возможность высказаться, хотим ли мы в действительности выйти из ЕС, потому что референдум 2016 года был абсолютно неполноценным из-за внешнего вмешательства, лжи и нелегального финансирования. Поэтому мы считаем, что теперь всем гораздо понятнее, какие будут последствия у выхода из Евросоюза, а раньше никто этого не понимал. Это было бы честно — дать людям возможность принять взвешенное решение, потому что теперь у них есть информация».
Найджел Фарадж по телевизору говорил, что нельзя доверять цифрам поддержки петиции с требованием отменить «брексит», и что многие из подписавших ее — российские боты. Это нелепо. Мой плакат — это обращение к Фараджу о том, что я не из России.
Источник:AP 2019
Бывший лидер популистской и антиевропейской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж последовательно выступал против евроинтеграции. После победы на референдуме 2016 года Фарадж объявил, что его миссия выполнена, и он уходит с поста лидера UKIP. Сейчас он выступает с платными речами и ведет передачу на радио.
Стивен из Ричмонда с плакатом «Путину нравится «брексит»
«Было бы хорошо провести повторный референдум — это единственное, что нам остается. Есть доказательства, что Россия вмешивалась в кампанию, публикуя фейковые новости в “Твиттере” и “Фейсбуке” перед референдумом. Аррон Бэнкс связан с российскими чиновниками, и его кампания Leave.EU получила необъяснимо большие пожертвования».
Бизнесмена Аррона Бэнкса подозревают в том, что он получал от России деньги на кампанию по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году. Сам он говорил Русской службе Би-би-си, что «нет ни крупицы доказательств о присутствии каких-нибудь темных российских денег в этой истории».
Шарлотт, студентка из Франции, живущая в Лондоне
«Это последний шанс высказаться. Брексит еще не случился, и произойти может что угодно. Поэтому сейчас важно показать, как много людей поддерживают членство в ЕС. Надеюсь, политики это услышат».
Роб Ворси
Я впервые за свои 62 года вышел, чтобы заявить о себе, потому что не вижу будущего для этой страны, для моих детей и внуков. Это полный бардак, поэтому я решил прийти сюда.
Софи Лэтхем, студентка
«Думаю, повторный референдум — не совсем демократическое решение, потому что это ставит под сомнение все предыдущие референдумы. Я хотела выразить свой гнев — я против ксенофобской, расистской и националистической риторики, которую изрыгают, оправдывая “брексит”».
Поздно вечером в четверг лидеры 27 стран Евросоюза решили, что готовы дать Британии отсрочку — либо до 22 мая, либо же только до 12 апреля — в зависимости от того, одобрит ли на следующей неделе парламент страны соглашение о выходе из ЕС.
Готовность предоставить Британии отсрочку в какой-то степени застрахует обе стороны от резкого разрыва. Правда, нет никакой гарантии, что британский парламент все-таки проголосует за проект соглашения — депутаты уже дважды отклоняли его. Если так случится и на следующей неделе, то судьба «брексита» решится до 12 апреля — к этому сроку Британия должна дать окончательный ответ.
В этот момент мы либо выйдем без соглашения, либо должны будем предложить альтернативный план.
Тереза Мэй
премьер-министр Британии
«Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС»
В среду Мэй решила обратиться к нации, заверив, что она на стороне народа.
Мэй возложила ответственность за происходящее на парламент и заявила, что депутаты, наконец, должны принять решение. Многие оппоненты премьера отметили, что в этой речи она противопоставила народ и себя парламенту. Этот ход не оценили ни сторонники, ни противники выхода из ЕС.
Источник:AP 2019
Так, депутат-тори Сэм Джайма заметил: «Демократия оказывается в проигрыше, когда премьер сначала противопоставляет себя Палате общин, а затем обвиняет депутатов, которые просто делают свою работу».
Речь Мэй стала поводом для многочисленных шуток в соцсетях. В «Твиттере», например, писали: «Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС!».
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