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16:54 (мск), источник: РИА Новости

Число задержанных на акциях «желтых жилетов» в Париже превысило 50 человек

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Число задержанных на фоне протестов «желтых жилетов» в Париже возросло до 51 человека, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В субботу по всей Франции проходит очередная акция «желтых жилетов». По данным на полдень в Париже сообщалось о 31 задержании.

«Префектура полиции обновила данные о задержаниях и проверках, осуществлённых в субботу на улицах Парижа. По данным на 14.00 в общей сложности задержан 51 человек, 29 человек оштрафованы (за участие в несанкционированных митингах), контролю подверглись 4688 человек», — сообщает телеканал.

В настоящее время, как передаёт корреспондент РИА Новости, по парижским бульварам движется пешая колонная «желтых жилетов». Маршрут от площади Данфера-Рошро до собора Сакре-Кер на Монмартре. Акция протеста проходит под пристальным контролем полиции и жандармов, усиленные наряды которых в полном обмундировании сопровождают процессию. Шествие проходит в мирной обстановке и пока не сопровождается беспорядками.

Крупномасштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций «желтых жилетов».

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