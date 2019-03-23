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23 марта, источник: РИА Новости

СМИ сообщили о готовности Луценко уйти в отставку из-за слов о после США

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил президенту Петру Порошенко о готовности подать в отставку после того, как руководство страны встало на сторону американского посла в Киеве, сообщил в субботу украинскому интернет-изданию «Страна.ua» источник в близком окружении генпрокурора.

Источник: РИА Новости

Ранее Луценко в интервью Hill заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых», которых не должно преследовать украинское правосудие, а также что он не получил почти 4 миллионов долларов, которые, как предполагалось, посольство США переведет его ведомству. Посольство США опровергло его слова.

Порошенко сообщил о поддержке Йованович, в МИД Украины заявили, что высоко ценят роль посла США в развитии партнерства двух стран.

Источник издания сообщил, что «Луценко никогда бы не дал такое интервью без рекомендации Порошенко, они таким образом пытались понравиться Трампу и республиканской части истеблишмента и заручиться их поддержкой на выборах, но, видимо, не учли, что наезд на американского посла в любом случае будет восприниматься как наезд на Америку».

По его словам, украинскому президенту дали это понять в Вашингтоне, и он «фактически сделал крайним» Луценко.

«Луценко это возмутило, и он уже сообщил президенту, что готов в таком случае подать в отставку еще до окончания президентских выборов. Но пока непонятно, насколько серьезны у генпрокурора намерения или это всего лишь эмоции», — заключил источник издания в окружении генпрокурора.

Луценко пожаловался на отсутствие денег со стороны США и список неприкасаемых
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21 марта© Ньюстюб
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