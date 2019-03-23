СМИ сообщили о готовности Луценко уйти в отставку из-за слов о после США

Ранее Луценко в интервью Hill заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых», которых не должно преследовать украинское правосудие, а также что он не получил почти 4 миллионов долларов, которые, как предполагалось, посольство США переведет его ведомству. Посольство США опровергло его слова.
Источник издания сообщил, что «Луценко никогда бы не дал такое интервью без рекомендации Порошенко, они таким образом пытались понравиться Трампу и республиканской части истеблишмента и заручиться их поддержкой на выборах, но, видимо, не учли, что наезд на американского посла в любом случае будет восприниматься как наезд на Америку».
По его словам, украинскому президенту дали это понять в Вашингтоне, и он «фактически сделал крайним» Луценко.
«Луценко это возмутило, и он уже сообщил президенту, что готов в таком случае подать в отставку еще до окончания президентских выборов. Но пока непонятно, насколько серьезны у генпрокурора намерения или это всего лишь эмоции», — заключил источник издания в окружении генпрокурора.