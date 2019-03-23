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23 марта, источник: Lenta.Ru

В Мали убили более сотни землепашцев

Неизвестные убили 134 земледельца народа фулани в центральном Мали. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AFP 2019

Утверждается, что преступники, одетые в традиционные костюмы народности донзо, напали на деревни народа земледельцев фулани Огассагу и Велингара в ночь на субботу. Огоссагу полностью уничтожена, среди жертв дети, старики и беременные женщины.

По одной из версий, нападение может быть местью за смерть 23 солдат правительственной армии Мали. Бойцы погибли, попав в засаду местной исламистской группировки.

Также не исключается вероятность межэтнических столкновений: похожий случай произошел 2 января, когда люди в одеждах донзо убили 37 гражданских представителей народности фулани.

Ситуация в Мали нестабильна с 2012 года. Тогда повстанцы-туареги и несколько группировок исламистов захватили север страны, создав самопровозглашенное Независимое Государство Азавад. В 2013 году Франция ввела в Мали войска, вернув территорию под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические противостояния для вербовки боевиков.

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