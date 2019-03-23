В Мали убили более сотни землепашцев
Неизвестные убили 134 земледельца народа фулани в центральном Мали. Об этом сообщает Reuters.
Неизвестные убили 134 земледельца народа фулани в центральном Мали. Об этом сообщает Reuters.
Утверждается, что преступники, одетые в традиционные костюмы народности донзо, напали на деревни народа земледельцев фулани Огассагу и Велингара в ночь на субботу. Огоссагу полностью уничтожена, среди жертв дети, старики и беременные женщины.
Также не исключается вероятность межэтнических столкновений: похожий случай произошел 2 января, когда люди в одеждах донзо убили 37 гражданских представителей народности фулани.
Ситуация в Мали нестабильна с 2012 года. Тогда