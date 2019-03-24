Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в похищении 30 миллиардов долларов

По заявлению министра, средства оппозиционерам пошли со счетов Венесуэлы в международных банках для финансирования терроризма против страны. Эту операцию координирует штаб, в который входят Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, один из лидеров оппозиции Леопольд Лопес, задержанный советник Гуаидо Роберто Марреро, представитель венесуэльского парламента в США Карлос Веккьо и другие, говорится в сообщении.
«Они занялись кражей активов, которые Венесуэла имеет в различных банках, средства изымаются по приказу администрации Трампа», — приводит телеканал слова министра.
«В последние два месяца было украдено более 30 миллиардов долларов», — добавил Родригес.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании.
В свою очередь Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.