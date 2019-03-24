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05:14 (мск), источник: РИА Новости

Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства

МЕХИКО, 24 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в субботу США и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом, в подготовке плана его убийства.

Источник: РИА Новости

«Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает», — заявил Мадуро в эфире местного телевидения, выступая перед сторонниками.

«Дьявольской марионеткой» по ходу выступления он несколько раз называл Гуаидо.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

Венесуэла кипит: противостояние Мадуро и Гуайдо продолжается
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23 марта© Ньюстюб
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