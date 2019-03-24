Захарова прокомментировала заявление Помпео о Голанах и Крыме

Ранее госсекретарь США в интервью Sky News заявил, что действия США в отношении Голанских высот — «это признание реального положения дел на местах и необходимо для защиты Израиля». Также он сказал, что признание суверенитета Израиля над Голанами после введения против России санкций из-за Крыма не является политикой двойных стандартов. господин Помпео подчеркнул, что намерения США благородны, а американцы являются «силами добра в регионе».
«Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму — иначе признание произойдет автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы все поняли. Спасибо, господин Помпео», — написала госпожа Захарова в Facebook. Она отметила, что «память об американских “силах добра в регионе” и “благородстве Вашингтона” хранят сотни тысяч могил и мест массовых захоронений в Ираке, Ливии, Сирии».
Напомним, принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Кнессет принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет Израиля над этой территорией.
Эта аннексия была признана недействительной Советом Безопасности ООН. Признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами не изменит существующую де-факто ситуацию, но может подорвать и без того хрупкую стабильность в регионе.
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