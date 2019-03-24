СМИ: российские военные прибыли с грузом в Венесуэлу

Газета утверждает, что речь идет о 99 военных, их главой издание называет начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Василием Тонкошкуровым. Как отмечает издание, по прилете их встретили глава отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Венесуэлы Эдгар Колина Рейес и члены российской дипмиссии в Каракасе.
По информации газеты, по пути в Венесуэлу самолеты сделали две пересадки — в Дамаске и Дакаре.
Венесуэла в последние годы переживает острый социально- экономический и политический кризис. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
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