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20:56 (мск), источник: ТАСС

СМИ: российские военные прибыли с грузом в Венесуэлу

ТАСС, 24 марта. Самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли в субботу в обслуживающий Каракас международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара. Об этом в воскресенье сообщила газета El Comercio.

Газета утверждает, что речь идет о 99 военных, их главой издание называет начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Василием Тонкошкуровым. Как отмечает издание, по прилете их встретили глава отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Венесуэлы Эдгар Колина Рейес и члены российской дипмиссии в Каракасе.

По информации газеты, по пути в Венесуэлу самолеты сделали две пересадки — в Дамаске и Дакаре.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально- экономический и политический кризис. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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