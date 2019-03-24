Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище: как выглядит Крымская АЭС (фото)
Почему чиновникам положены дорогие авто: теперь мы знаем ответ
6-летний сын Плющенко и Рудковской устроил зажигательные танцы на Мальдивах
Джоли и еще 8 звезд, которые не общаются с родителями
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
Шпица, Бледанс и Ручка посетили акцию в поддержку людей с синдромом Дауна
Пенсионерка добилась алиментов на 52-летнюю дочь
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Кардиологи советуют отказаться от профилактики аспирином
Киркорова, Лободу и Гагарину наградили в Москве
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2»
Долой диету: 7 любимых итальянских блюд звезд
Джоли и еще 8 звезд, которые не общаются с родителями
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
8Блэкаут в Венесуэле
21:54 (мск), источник: РИА Новости

В Польше объяснили, почему не пригласили Путина на годовщину Второй мировой

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему президента России Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.

Источник: РИА Новости

По словам политика, на запланированное в сентябре мероприятие приглашали только членов ЕС и «Восточного партнерства». Именно поэтому, например, Варшава отправила приглашение белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

«Мы не идем историческим путем, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию», — заявил Муха в эфире Radio Zet.

Читайте также
Ветеранов в Латвии собрались штрафовать за военную форму на 9 маяВетеранов в Латвии собрались штрафовать за военную форму на 9 мая

При этом польский чиновник отдельно подчеркнул, что Путин не является персоной нон грата и может посещать страну.

Кроме того, Муха поставил вклад Советского Союза в разгром Третьего Рейха Муха под сомнение.

«Сначала СССР, если придерживаться истории, участвовал в событиях 17 сентября, и таким образом началась Вторая мировая война. Ранее еще было 23 августа и пакт Молотова — Риббентропа, кроме того имели место и другие различные события», — утверждает он.

Ранее польское руководство анонсировало мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из стран-членов ЕС и НАТО. Тогда решение не приглашать представителей России глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский объяснил нарушением международного права в 1939 году.

В российском МИД подобное решение назвали фальсификацией истории, которая «останется на совести нынешних польских властей».

 Аннексия или Сецессия: немец доказал, что произошло в Крыму
Хелло, 'Китти'! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США
Сборная России разгромила команду Казахстана
Ягудин поставил крест на российском фигурном катании
Источник назвал цель визита российских военных в Венесуэлу
В Хасавюрте возбудили уголовное дело из-за массового отравления
Больные раком мозга назвали симптомы, которые игнорировали
Загитова впервые упала на чемпионате мира (видео)
При взрыве в квартире в Киеве погиб россиянин
Спорт
Россия врубила режим «силовики». Репортаж из Нур-Султана Сборная Черчесова не предоставила казахстанцам ни единого шанса, набрав в отборочном цикле ЧЕ-2020 первые очки
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Китайцы поплатились за копирование европейских авто Компания Jaguar Land Rover, входящая в состав Tata Motors, выиграла дело против китайской Jiangling Motors Corp
Кино
Киркорова, Лободу и Гагарину наградили в Москве Российские и зарубежные артисты стали гостями музыкальной премии BraVo
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме Послание получилось очень личным
Леди
Фанаты поздравляют Ольгу Бузову с помолвкой Певица «засветила» кольцо на безымянном пальце.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь