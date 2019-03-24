В Польше объяснили, почему не пригласили Путина на годовщину Второй мировой

По словам политика, на запланированное в сентябре мероприятие приглашали только членов ЕС и «Восточного партнерства». Именно поэтому, например, Варшава отправила приглашение белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
«Мы не идем историческим путем, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию», — заявил Муха в эфире Radio Zet.
При этом польский чиновник отдельно подчеркнул, что Путин не является персоной нон грата и может посещать страну.
Кроме того, Муха поставил вклад Советского Союза в разгром Третьего Рейха Муха под сомнение.
«Сначала СССР, если придерживаться истории, участвовал в событиях 17 сентября, и таким образом началась Вторая мировая война. Ранее еще было 23 августа и пакт Молотова — Риббентропа, кроме того имели место и другие различные события», — утверждает он.
Ранее польское руководство анонсировало мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из стран-членов ЕС и НАТО. Тогда решение не приглашать представителей России глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский объяснил нарушением международного права в 1939 году.
В российском МИД подобное решение назвали фальсификацией истории, которая «останется на совести нынешних польских властей».
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