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21:49 (мск), источник: РИА Новости

Источник назвал цель визита российских военных в Венесуэлу

КАРАКАС, 24 мар — РИА Новости. Два российских самолета прибыли в субботу в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом с группой военнослужащих РФ, которые проведут консультации с представителями Венесуэлы по ВТС, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Каракасе.

Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщил, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза. По прилету их встретили глава управления международного сотрудничества и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, начальник полицейского спецназа страны Эдгар Колина Рейес, а также сотрудники российского посольства в Каракасе, утверждают СМИ.

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«Прибыли (военнослужащие РФ — ред.) для участия в двусторонних консультациях», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном прибытии двух самолетов с российскими военными.

Источник отметил, что в этом событии «нет ничего загадочного», поскольку оно напрямую связано с реализацией контрактов, которые были подписаны сторонами много лет назад.

«У России (с Венесуэлой — ред.) есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе, контракты по военно-техническому сотрудничеству», — добавил он.

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