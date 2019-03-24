Источник назвал цель визита российских военных в Венесуэлу

Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщил, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза. По прилету их встретили глава управления международного сотрудничества и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, начальник полицейского спецназа страны Эдгар Колина Рейес, а также сотрудники российского посольства в Каракасе, утверждают СМИ.
«Прибыли (военнослужащие РФ — ред.) для участия в двусторонних консультациях», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном прибытии двух самолетов с российскими военными.
Источник отметил, что в этом событии «нет ничего загадочного», поскольку оно напрямую связано с реализацией контрактов, которые были подписаны сторонами много лет назад.
«У России (с Венесуэлой — ред.) есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе, контракты по военно-техническому сотрудничеству», — добавил он.