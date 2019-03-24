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24 марта, источник: Ведомости

Генпрокурор США представил доклад о вмешательстве России в выборы

Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр представил Конгрессу детали доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 г. в США, победу на которых одержал Дональд Трамп.

Источник: Reuters

Соответствующий документ опубликован на сайте американского минюста. Мюллер не обнаружил, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или сам Трамп «сознательно вступал в сговор с Россией».

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В то же время Мюллер обратил внимание на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц об оказании помощи кампании Трампа». В документе говорится, что несмотря на отсутствие доказательств вины американского президента, ответственность с него не снимается. Барр, представляя детали доклада, отметил, что право определить, является ли поведение Трампа и других фигурантов доклада преступлением, остается за ним.

О том, что Мюллер завершил расследование и передал доклад американскому генпрокурору, стало известно в ночь на 23 марта. Команда Мюллера работала над документом 22 месяца. В результате были выдвинуты обвинения в отношении 34 человек, в том числе против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, экс-советника предвыборного штаба Роджера Стоуна, бывшего личного юриста американского президента Майкла Коэна и других.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что сговора с российскими властями у его команды не было. Напротив, по мнению президента США, связи с Москвой имели его противники на выборах — демократы. Трамп выступал за публикацию доклада Мюллера, заявляя, что этот шаг позволит американцам убедиться в том, что обвинения в его адрес и адрес его команды — беспочвенны. Российская сторона также отрицала связи с Трампом и попытки влиять на ход выборов в США.

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