Газ в обход Петра Порошенко
В избирательную гонку на Украине включилась Москва.
В избирательную гонку на Украине включилась Москва.
В преддверии президентских выборов 31 марта Москва впервые открыто обозначила свое отношение к избирательной гонке на Украине, сделав неожиданный ход. Два ведущих оппозиционных политика — борющийся за кресло главы государства Юрий Бойко и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук провели в Москве переговоры с
За неделю до президентских выборов на Украине Москву неожиданно посетили гости из Киева: Юрий Бойко и Виктор Медведчук, известный как личный друг Владимира Путина.
Незадолго до их приезда, который стал единственным за последние годы посещением российской столицы влиятельными украинскими политиками, хоть и оппозиционными, свою оценку предвыборной ситуации на Украине дал российский президент Владимир Путин.
Это заявление не осталось незамеченным его главным адресатом — Петром Порошенко, добивающимся переизбрания на второй срок. «Когда Путин говорит, что готов работать с любым кандидатом, кроме Порошенко, — это знак качества для украинского верховного главнокомандующего», а «варить кашу» с господином Путиным он и не собирается, парировал украинский президент.
Подтверждением этого стали переговоры, которые Юрий Бойко и Виктор Медведчук провели с
«Мы могли бы в настоящий момент обсудить целый ряд вопросов, которые являются особенно актуальными, — сказал, приветствуя гостей, Дмитрий Медведев.— Я имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше».
«У нас заканчивается большой транзитный (газовый.— “Ъ”) контракт, и мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет. А это более 50 тыс. рабочих мест в нашей стране, более $3 млрд доходов в бюджет, — подхватил Юрий Бойко.— И мы не можем позволить, чтобы этот контракт был остановлен».
Со своей стороны Алексей Миллер заявил, что готов к переговорам по этому вопросу (напомним, что с начала конфликта 2014 года на Украине он неоднократно утверждал, что не имеет «никакого интереса» сотрудничать с Киевом).
Глава «Газпрома» не забыл продемонстрировать заботу и о жителях Украины. «Зная запредельный уровень цен для конечного потребителя, который есть на украинском рынке сегодня, можно абсолютно точно сказать: по новому контракту цена будет примерно на четверть ниже», — бросил Алексей Миллер на стол главный козырь Москвы.
Юрий Бойко отстает от тройки лидеров президентской гонки, претендующих на выход во второй тур, — Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, однако его явно нельзя причислить к аутсайдерам. Согласно последним опросам, господин Бойко, которого в основном поддерживает
Понимая, что он не сможет выиграть президентские выборы, Юрий Бойко в то же время рассматривает эту избирательную кампанию как генеральную репетицию перед парламентскими выборами на Украине, намеченными на осень. Перед вылетом в Москву в эфире телеканала NewsOne он заявил, что не исключает создания парламентской коалиции с партией Юлии Тимошенко «Батькивщина», если она «будет делать шаги для мира в стране».
Реакция Петра Порошенко на поездку Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву оказалась предсказуемо жесткой. «Те, кто побежал к Путину “обговаривать экономику”, в то время когда наши парни гибнут на фронте, обговаривают, как снова посадить Украину на российскую газовую иглу. И они сами подтверждают, что они объединяются. Против кого? Против Украины. Против каждого из нас. Кремль уже не стыдится подрывать наше единство изнутри», — заявил Петр Порошенко.
На эти слова главы государства отреагировал другой участник переговоров в Москве Виктор Медведчук, причем он предпочел сделать это в эфире одного из российских телеканалов. Выступая в субботу вечером в программе «Право знать», выходящем на канале ТВЦ, Виктор Медведчук прокомментировал высказывание президента Украины про «газовую иглу».
«По словам президента Порошенко, мы “соскочили с российской газовой иглы”. Он этим гордится. Но есть миллионы граждан, которые за это время обнищали, страдают от тарифов, платят эти тарифы по космическим объемам», — напомнил господин Медведчук.
Между тем страсти в Киеве продолжали накаляться. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что его ведомство «в сжатые сроки даст правовую оценку как визиту граждан Украины к одному из лидеров
«На рейтинг Юрия Бойко визит в Москву вряд ли сильно повлияет, — предположил в беседе с “Ъ” директор киевского Института глобальных трансформаций Алексей Семений.— Одна часть избирателей после этого будет готова за него проголосовать, а другая, наоборот, передумает, учитывая, что для многих любой сигнал из Москвы в поддержку кандидата играет против него».
Другой эксперт по Украине автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин также считает, что московский визит Юрия Бойко и Виктора Медведчука может быть выгоден как им самим, так и украинскому президенту.
Порошенко получает зримый образ «пятой колонны» для предъявления своему электорату, — отметил господин Скоркин.— Но с другой стороны, у Медведчука есть большие планы на парламентские выборы, и этот шаг может пригодиться тогда. Цель Медведчука и Бойко — реанимировать Партию регионов в новом виде.
«Приглашение в Москву накануне выборов двух оппозиционных украинских политиков имеет несколько целей.
«Продемонстрировав готовность к конструктивному диалогу с новым президентом Украины, кто бы им ни стал, в случае его готовности дистанцироваться от курса Порошенко, Москва при этом дает понять: на данный момент на эту роль в наибольшей степени подходит именно Юрий Бойко. Не имея шансов победить на президентских выборах, бывший
«Впрочем, поддержка Юрия Бойко — это смелый, но и рискованный шаг, который может возыметь обратный эффект, учитывая, что его уже обвиняют в предательстве за поездку в Москву. Тем более что вместе с ним в российскую столицу приехал Виктор Медведчук, имеющий в украинской власти репутацию агента Кремля», — добавляет Андрей Кортунов.
Кирилл Кривошеев, Сергей Строкань
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