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08:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Газ в обход Петра Порошенко

В избирательную гонку на Украине включилась Москва.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В преддверии президентских выборов 31 марта Москва впервые открыто обозначила свое отношение к избирательной гонке на Украине, сделав неожиданный ход. Два ведущих оппозиционных политика — борющийся за кресло главы государства Юрий Бойко и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук провели в Москве переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Визит политиков, которых в Киеве считают пророссийскими, накалил страсти: Петр Порошенко расценил поездку как предательство, а Служба безопасности Украины пообещала провести расследование. Между тем визит стал посланием российского руководства украинскому избирателю: нормальные отношения с Россией выгодны Украине и Москва стремится к их нормализации, но готова вести диалог только с прагматичными лидерами. Идущего на второй срок Петра Порошенко в Москве к таковым не причисляют.

За неделю до президентских выборов на Украине Москву неожиданно посетили гости из Киева: Юрий Бойко и Виктор Медведчук, известный как личный друг Владимира Путина.

Незадолго до их приезда, который стал единственным за последние годы посещением российской столицы влиятельными украинскими политиками, хоть и оппозиционными, свою оценку предвыборной ситуации на Украине дал российский президент Владимир Путин.

Выступая 18 марта в Крыму, Владимир Путин сказал, что «русский и украинский народы никогда не ссорились», а проблемы есть «только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу».


Это заявление не осталось незамеченным его главным адресатом — Петром Порошенко, добивающимся переизбрания на второй срок. «Когда Путин говорит, что готов работать с любым кандидатом, кроме Порошенко, — это знак качества для украинского верховного главнокомандующего», а «варить кашу» с господином Путиным он и не собирается, парировал украинский президент.

В отличие от Петра Порошенко, Юрию Бойко и Виктору Медведчуку в Москве дали понять, что с ними общаться в Москве готовы и в целом ситуация в отношениях с Украиной по-прежнему не безнадежная — вопрос лишь в том, кто будет говорить от лица Киева.


Подтверждением этого стали переговоры, которые Юрий Бойко и Виктор Медведчук провели с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

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«Мы могли бы в настоящий момент обсудить целый ряд вопросов, которые являются особенно актуальными, — сказал, приветствуя гостей, Дмитрий Медведев.— Я имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше».

«У нас заканчивается большой транзитный (газовый.— “Ъ”) контракт, и мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет. А это более 50 тыс. рабочих мест в нашей стране, более $3 млрд доходов в бюджет, — подхватил Юрий Бойко.— И мы не можем позволить, чтобы этот контракт был остановлен».

Со своей стороны Алексей Миллер заявил, что готов к переговорам по этому вопросу (напомним, что с начала конфликта 2014 года на Украине он неоднократно утверждал, что не имеет «никакого интереса» сотрудничать с Киевом).

Глава «Газпрома» не забыл продемонстрировать заботу и о жителях Украины. «Зная запредельный уровень цен для конечного потребителя, который есть на украинском рынке сегодня, можно абсолютно точно сказать: по новому контракту цена будет примерно на четверть ниже», — бросил Алексей Миллер на стол главный козырь Москвы.

Понизить цену на газ обещают многие кандидаты в президенты Украины, однако их за это обвиняют в популизме.
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Юрий Бойко отстает от тройки лидеров президентской гонки, претендующих на выход во второй тур, — Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, однако его явно нельзя причислить к аутсайдерам. Согласно последним опросам, господин Бойко, которого в основном поддерживает юго-восток Украины, идет на четвертом месте с рейтингом около 10%. По данным социологической группы «Рейтинг», на первом месте идет Владимир Зеленский (24,9%), второе и третье места делят Юлия Тимошенко (18,8%) и Петр Порошенко (17,4%).

Понимая, что он не сможет выиграть президентские выборы, Юрий Бойко в то же время рассматривает эту избирательную кампанию как генеральную репетицию перед парламентскими выборами на Украине, намеченными на осень. Перед вылетом в Москву в эфире телеканала NewsOne он заявил, что не исключает создания парламентской коалиции с партией Юлии Тимошенко «Батькивщина», если она «будет делать шаги для мира в стране».

Реакция Петра Порошенко на поездку Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву оказалась предсказуемо жесткой. «Те, кто побежал к Путину “обговаривать экономику”, в то время когда наши парни гибнут на фронте, обговаривают, как снова посадить Украину на российскую газовую иглу. И они сами подтверждают, что они объединяются. Против кого? Против Украины. Против каждого из нас. Кремль уже не стыдится подрывать наше единство изнутри», — заявил Петр Порошенко.

На эти слова главы государства отреагировал другой участник переговоров в Москве Виктор Медведчук, причем он предпочел сделать это в эфире одного из российских телеканалов. Выступая в субботу вечером в программе «Право знать», выходящем на канале ТВЦ, Виктор Медведчук прокомментировал высказывание президента Украины про «газовую иглу».

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«По словам президента Порошенко, мы “соскочили с российской газовой иглы”. Он этим гордится. Но есть миллионы граждан, которые за это время обнищали, страдают от тарифов, платят эти тарифы по космическим объемам», — напомнил господин Медведчук.

Между тем страсти в Киеве продолжали накаляться. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что его ведомство «в сжатые сроки даст правовую оценку как визиту граждан Украины к одному из лидеров страны-агрессора, так и их заявлениям». «На встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и ее граждан», — ответил на это Юрий Бойко.

«На рейтинг Юрия Бойко визит в Москву вряд ли сильно повлияет, — предположил в беседе с “Ъ” директор киевского Института глобальных трансформаций Алексей Семений.— Одна часть избирателей после этого будет готова за него проголосовать, а другая, наоборот, передумает, учитывая, что для многих любой сигнал из Москвы в поддержку кандидата играет против него».

Другой эксперт по Украине автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин также считает, что московский визит Юрия Бойко и Виктора Медведчука может быть выгоден как им самим, так и украинскому президенту.

Порошенко получает зримый образ «пятой колонны» для предъявления своему электорату, — отметил господин Скоркин.— Но с другой стороны, у Медведчука есть большие планы на парламентские выборы, и этот шаг может пригодиться тогда. Цель Медведчука и Бойко — реанимировать Партию регионов в новом виде.
Константин Скоркин
автор Московского центра Карнеги

«Приглашение в Москву накануне выборов двух оппозиционных украинских политиков имеет несколько целей. Во-первых, это послание украинским избирателям: нормальные отношения с Москвой возможны, и они принесут Украине реальные экономические дивиденды. Во-вторых, это сигнал всем участникам президентской гонки: после выборов Москва готова говорить с любым прагматичным политиком в Киеве, кроме действующего президента Порошенко, которого больше не считает партнером для диалога», — пояснил «Ъ» генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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«Продемонстрировав готовность к конструктивному диалогу с новым президентом Украины, кто бы им ни стал, в случае его готовности дистанцироваться от курса Порошенко, Москва при этом дает понять: на данный момент на эту роль в наибольшей степени подходит именно Юрий Бойко. Не имея шансов победить на президентских выборах, бывший вице-премьер и лидер “Оппозиционной платформы — За жизнь”, представляющий электорат юго-востока, тем не менее способен показать на президентских выборах неплохой результат, если ему отойдут голоса других кандидатов, имеющих ту же электоральную базу. Пусть и теоретически, он даже имеет шанс выйти во второй тур или финишировать третьим, а это может позволить ему в будущем создать сильную оппозиционную фракцию в Раде нового созыва после парламентских выборов осени этого года», — продолжает господин Кортунов. По словам эксперта, учитывая, что Украина — парламентско-президентская республика, окончательный расклад политических сил в стране определится по итогам сезона больших выборов 2019 года, когда будет выстроена новая конструкция украинской власти.

«Впрочем, поддержка Юрия Бойко — это смелый, но и рискованный шаг, который может возыметь обратный эффект, учитывая, что его уже обвиняют в предательстве за поездку в Москву. Тем более что вместе с ним в российскую столицу приехал Виктор Медведчук, имеющий в украинской власти репутацию агента Кремля», — добавляет Андрей Кортунов.

Кирилл Кривошеев, Сергей Строкань

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