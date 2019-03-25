«Теперь нужно готовиться к противостоянию с Россией»: как в США отреагировали на итоги расследования Мюллера

Спецпрокурор Роберт Мюллер в пятницу завершил продолжавшееся два года расследование так называемого «российского дела» и направил доклад генпрокурору Уильяму Барру. Будет ли доклад Мюллера опубликован полностью или частично, пока неизвестно. Барр, назначенный генпрокурором всего полтора месяца назад, в воскресенье представил конгрессменам только основные выводы его доклада.
Из них следует, что Россия пыталась вмешиваться в американские выборы в 2016 году. Но доказательств тому, что представители кампании Дональда Трампа вступили в сговор с Россией, Мюллер не нашел. В своем докладе он, как следует из письма Барра, не стал делать вывод, что Трамп в нарушение закона препятствовал расследованию, но и не сделал вывод, что президент невиновен. Вопрос о том, был ли нарушен закон, должен решить генпрокурор.
Как на основные выводы расследования Мюллера отреагировали американские политики, изучил Forbes.
Президент США Дональд Трамп (цитата по AP):
«Позор, что нашей стране пришлось через все это пройти. Скажем прямо, позор, что вашему президенту пришлось через все это пройти. Это началось еще даже до того, как меня избрали. Это было незаконно. Надеюсь, кто-нибудь посмотрит и на тех, кто на другой стороне».
Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер (заявление):
«Письмо генпрокурора Барра поднимает не меньше вопросов, чем дает ответов. Тот факт, что доклад специального прокурора Мюллера не оправдывает президента по такому серьезному обвинению, как препятствие правосудию, показывает, что необходимо без промедления обнародовать полный отчет и основные документы».
Председатель судебного комитета Палаты представителей, демократ Джерри Надлер (Twitter):
«Учитывая весьма серьезные расхождения и то, что министерство юстиции будет принимать финальное решение по докладу, в котором спецпрокурор Мюллер не оправдал президента, мы в ближайшее время вызовем генпрокурора Барра для дачи показаний в комитете Палаты представителей по вопросам судопроизводства».
Председатель судебного комитета сената, республиканец Линдси Грэм (Facebook):
«Хороший день для верховенства права. Отличный день для президента Трампа и его команды. Никакого сговора и никакого воспрепятствования. Этот доклад разогнал тучи, нависшие над президентом Трампом. Плохой день для тех, кто надеялся, что расследование Мюллера будет крахом президента Трампа. Мюллер и его команда проделали отличную работу, изучив все эти связанные с Россией вещи. Теперь пришло время двигаться дальше, управлять страной и готовиться к противостоянию с Россией и другими иностранными игроками в преддверии 2020 года».
Член Палаты представителей США демократ Шон Малони (Twitter):
«Письмо генпрокурора Барра подтверждает необходимость того, чтобы Конгресс увидел основные документы Мюллера, чтобы мы могли продолжить наши расследования и раскрыть правду американскому обществу. Спецпрокурор Мюллер явно и недвусмысленно не оправдал президента, и мы должны услышать от генпрокурора Барра, как он будет принимать решение, и увидеть все основные доказательства для того, чтобы американский народ узнал все факты. Лучше получить отчет от человека, который два года вел расследование, чем краткое изложение от того, кто потратил меньше двух дней на его чтение».
Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (Facebook):
«Наша страна приветствует это давно назревшее заключение. После двух лет, двух расследований в Конгрессе, расследования спецпрокурора с неограниченными полномочиями <…> совершенно очевидно, что не было никакого сговора».
Член Палаты представителей США демократ Билл Паскрелл (Twitter):
«Это письмо оставляет больше вопросов, чем ответов. Причесанное изложение, написанное собственноручно выбранным Трампом телохранителем, неприемлемо. Барр держит палец на весах, чтобы защитить Трампа. Полный отчет должен быть опубликован немедленно».
Сын президента США Эрик Трамп (Twitter):
«Грустно видеть, что вы расстроены тем фактом, что президент и штаб Трампа НЕ сговаривались с Россией, вопреки лжи, которую CNN эксплуатировал два года. Какая часть фразы “Ни один американец не сговаривался или не работал с Россией, чтобы повлиять на кампанию-2016”, вам не ясна?».
17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.
Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.
Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).
Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.
Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.
23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).
Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.
Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.
Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.
Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.
Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.
Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.
Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.
8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.
По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.
12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.
В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.