В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар

Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. В субботу, 23 марта, глава государства утвердил поправки и подписал соответствующий указ, позже в тот же день он вступил в силу после официального опубликования.
«Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем Алихана Букейханова. Надо нам продолжить таким образом», — сказал Иса на на заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» в поддержку переименования столицы.
По его мнению, политическое решение о переименовании Астаны в Нур-Султан было правильным.
Позже он уточнил, что это является его личным мнением. «Это мое личное предложение, потом посмотрим фракцией партии, на заседании», — сказал Иса журналистам, отвечая на вопрос о том, как его инициатива будет продвигаться далее.
Демократическая партия «Ак Жол» («Светлый путь») является парламентской партией, имеет депутатскую фракцию в мажилисе (нижний палате) парламента Казахстана.