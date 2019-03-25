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10:36 (мск), источник: РИА Новости

В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар

АСТАНА, 25 мар — РИА Новости. Заместитель председателя демократической партии «Ак Жол» («Светлый путь») Казахстана Казбек Иса в понедельник предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей.

Источник: Reuters

Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. В субботу, 23 марта, глава государства утвердил поправки и подписал соответствующий указ, позже в тот же день он вступил в силу после официального опубликования.

«Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем Алихана Букейханова. Надо нам продолжить таким образом», — сказал Иса на на заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» в поддержку переименования столицы.

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По его мнению, политическое решение о переименовании Астаны в Нур-Султан было правильным.

Позже он уточнил, что это является его личным мнением. «Это мое личное предложение, потом посмотрим фракцией партии, на заседании», — сказал Иса журналистам, отвечая на вопрос о том, как его инициатива будет продвигаться далее.

Демократическая партия «Ак Жол» («Светлый путь») является парламентской партией, имеет депутатскую фракцию в мажилисе (нижний палате) парламента Казахстана.

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23 марта© Ньюстюб
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