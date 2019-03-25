Россия не будет направлять наблюдателей на выборы на Украине

«На днях стало известно, что ЦИК Украины принял нелегитимное решение — отказал БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии Бюро по наблюдению за президентскими выборами в этой стране… “Оправданием” таких действий послужили новые законодательные поправки, которые Верховная рада в спешке приняла в феврале, когда миссия БДИПЧ уже находилась в стадии развертывания на Украине», — говорится в комментарии.
Как отметили в министерстве, «дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ».
«В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — резюмировал МИД.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.
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