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10:48 (мск), источник: РИА Новости

Россия не будет направлять наблюдателей на выборы на Украине

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, чтобы не подвергать их там угрозе заведомого преследования, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с отказом в аккредитации российских наблюдателей ОБСЕ на выборах президента Украины.

Источник: РИА Новости

«На днях стало известно, что ЦИК Украины принял нелегитимное решение — отказал БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии Бюро по наблюдению за президентскими выборами в этой стране… “Оправданием” таких действий послужили новые законодательные поправки, которые Верховная рада в спешке приняла в феврале, когда миссия БДИПЧ уже находилась в стадии развертывания на Украине», — говорится в комментарии.

Как отметили в министерстве, «дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ».

«В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — резюмировал МИД.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

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