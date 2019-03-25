Россияне могут получить возможность посещать Турцию по внутренним паспортам

«Мы начали переговоры о предоставлении возможности российским гражданам приезжать в нашу страну по внутренним удостоверениям личности, без [заграничных] паспортов», — приводит слова Чавушоглу газета Milliyet.
Глава МИД Турции также сообщил, что 8 апреля правительство республики во главе с президентом Тайипом Эрдоганом отправится в Россию, чтобы дать старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами и принять участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня.
В 1990—2000-х годах для граждан России при поездках в Турцию действовал упрощенный порядок въезда в страну: визу можно было приобрести на границе. В мае 2010 года в ходе визита в Анкару президента РФ Дмитрия Медведева было подписано Соглашение об условиях взаимных поездок граждан России и Турции, согласно которому россияне могли въезжать в Турцию на срок до 30 дней без визы.
В мае 2013 года Турция продлила срок безвизового пребывания граждан России на своей территории до 60 дней, а в апреле 2017 года — до 90 дней.