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13:52 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали итоги «российского расследования» Мюллера

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя доклад Мюллера и обвинения в адрес РФ, вспомнил философское высказывание о том, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.

Источник: РИА "Новости"

«У нас сегодня день работника культуры в России, поэтому, в этой связи хочется вспомнить, наверное, слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Идут века. К сожалению, понимание этого за океаном не наступает», — сказал Песков журналистам.

Минюст США заявил в письме конгрессу, что расследование Мюллера не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа или его команды с Россией на американских выборах-2016.

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