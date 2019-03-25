В Кремле прокомментировали итоги «российского расследования» Мюллера
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
«У нас сегодня день работника культуры в России, поэтому, в этой связи хочется вспомнить, наверное, слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Идут века. К сожалению, понимание этого за океаном не наступает», — сказал Песков журналистам.
Минюст США заявил в письме конгрессу, что расследование Мюллера не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа или его команды с Россией на американских выборах-2016.