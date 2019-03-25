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14:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший сотрудник СБУ признался в работе на Россию

Бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, бежавший в Россию, рассказал журналистам, как после Евромайдана стал работать на Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, он «добровольно по идеологическим мотивам» начал сотрудничать с российскими спецслужбами в мае 2014 года, когда уже начал работать в штабе антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. «К началу 2015 года в районе проведения АТО была выстроена мощная коррупционная вертикаль, которая начиналась с низов и заканчивалась в администрации президента Порошенко», — сообщил перебежчик.

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Прозоров рассказал, что у добровольческого батальона специального назначения «Азов» (на базе него в данный момент создана партия «Национальный корпус» — прим. «Ленты.ру») в районе боевых действий были свои тайные тюрьмы, где пытали людей, а само подразделение подчиняется только своему лидеру и главе МВД Украины Арсену Авакову.

Кроме того, перебежчик из СБУ обвинил украинские спецслужбы в убийствах лидеров и боевых командиров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в пожаре в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, где погибли запертые там люди, а также в причастности к катастрофе малайзийского Boeing летом того же года. 24 мая 2018 года международная следственная группа обвинила Россию в поставке зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого и был сбит лайнер, ополченцам Донбасса.

Он указал, что воздушное пространство над зоной боевых действий не было закрыто, а реакция официальных лиц Украины последовала «феноменально» быстро. По его словам, непосредственное участие в подготовке крушения принимали экс-глава департамента контрразведки Валерий Кондратюк, сейчас — замглавы администрации президента, а также нынешний начальник главного управления разведки Минобороны Василий Курбатов.

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Бывший агент СБУ подчеркнул, что ему известно о подготовке фальсификаций на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Официальных данных о деталях службы Прозорова в СБУ в СМИ нет. Его имя фигурирует в нескольких неофициальных расследованиях. Так, на городском форуме Запорожья его обвиняют в получении взяток от крупных наркоторговцев за крышевание. Также на портале Forpost опубликовано расследование, в котором Прозорова указывают получателем квартир в элитном ЖК.

Глава МВД Украины Арсен Аваков неоднократно опровергал свою связь с различными радикальными группировками, в том числе с «Нацкорпусом». Он заявлял, что монополия на применение силы в стране есть только у государственных структур.

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