СМИ нашли имена Захарченко и «Гиви» в реестре избирателей Украины
В реестре избирателей Украины числится около 200 тыс. погибших на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, пишет в понедельник, 25 марта, портал «Страна.ua».
В реестре избирателей Украины числится около 200 тыс. погибших на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, пишет в понедельник, 25 марта, портал «Страна.ua».
Так, журналисты нашли в списке
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. К настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Ими оказались украинские диверсанты и связанные с ними лица.
Толстых погиб 8 февраля 2017 года — его рабочий кабинет в Макеевке обстреляли из реактивного огнемета «Шмель». Власти ДНР обвинили в гибели ополченцев украинских диверсантов.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов. По данным соцопросов, в гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.