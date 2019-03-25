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16:22 (мск), источник: Известия

СМИ нашли имена Захарченко и «Гиви» в реестре избирателей Украины

В реестре избирателей Украины числится около 200 тыс. погибших на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, пишет в понедельник, 25 марта, портал «Страна.ua».

Источник: РИА "Новости"

Так, журналисты нашли в списке экс-главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, который умер в результате взрыва в августе 2018 года. В реестре также есть погибший в феврале 2017 года командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным «Гиви».

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Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. К настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Ими оказались украинские диверсанты и связанные с ними лица.

Толстых погиб 8 февраля 2017 года — его рабочий кабинет в Макеевке обстреляли из реактивного огнемета «Шмель». Власти ДНР обвинили в гибели ополченцев украинских диверсантов.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов. По данным соцопросов, в гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский.

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7 апреля 2017© Ньюстюб
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