В СБУ признали, что рассказавший об убийстве Гиви Прозоров был ее сотрудником
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — В Службе безопасности Украины признали, что Василий Прозоров, давший в понедельник
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — В Службе безопасности Украины признали, что Василий Прозоров, давший в понедельник
Увольнение Прозорова с должности старшего
Прозоров в ходе
В частности, он высказал уверенность в причастности Украины к катастрофе малазийского «Боинга», выполнявшего рейс MH-17, заявил, что убийство полевых командиров самопровозглашенных республик Донбасса «Моторолы» и «Гиви» — это результат спецопераций СБУ, а также утверждал, что СБУ организовала тайные тюрьмы в районе боевых действий в Донбассе.
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