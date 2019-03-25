Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Больше никаких санкций: за РФ вступился ближайший союзник США
Китайцы поплатились за копирование европейских авто
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя
Шесть русских звезд, которых подвергли критике за их высказывания
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Секретные объекты СССРКак их строили и как они выглядят теперь?
Мама примеряет на годовалую дочку образы известных женщин (фото)
Деньги на ребенка: что вам положено и как получить все выплаты
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили
Финансовые подробности похорон Началовой
Варнава без лифчика возбудила Сеть - фото
Лобода обнажила грудь на камеру - видео
Популярная для отдыха страна может начать впускать по паспорту РФ
Рейтинг одного из кандидатов на Украине стал 32%
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
8Умер Кит Флинт
17:27 (мск), источник: Интерфакс

В СБУ признали, что рассказавший об убийстве Гиви Прозоров был ее сотрудником

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — В Службе безопасности Украины признали, что Василий Прозоров, давший в понедельник пресс-конференцию в Москве, действительно являлся сотрудником этой спецслужбы, но был уволен по служебному несоответствию.

Увольнение Прозорова с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра СБУ связано, в частности, со «злоупотреблением алкоголем» и «дискредитацией звания офицера», пояснили в СБУ.

Прозоров в ходе пресс-конференции в Москве сделал ряд заявлений с обвинениями в адрес украинской спецслужбы и властей Украины.

В частности, он высказал уверенность в причастности Украины к катастрофе малазийского «Боинга», выполнявшего рейс MH-17, заявил, что убийство полевых командиров самопровозглашенных республик Донбасса «Моторолы» и «Гиви» — это результат спецопераций СБУ, а также утверждал, что СБУ организовала тайные тюрьмы в районе боевых действий в Донбассе.

Бывший гендиректор «Росгеологии» прокомментировал свою отставку
Турция анонсировала въезд россиян по внутренним паспортам
Артистам театров запретят летать на гастроли бизнес-классом
На «Союзе» нашли следы пыли от сверления отверстия
Ученые связали внешность женщины и ее карьерный рост
Огромный крокодил отобрал добычу у двух австралийцев (видео)
Секретные объекты СССР. Как их строили и как они выглядят теперь
Спорт
Дзюба и Черышев – красавцы. Но лучший – Черчесов Победа над Казахстаном — не подвиг, но почему нельзя просто порадоваться ей?
Hi-Tech
Жуткие кадры: заброшенная атомная станция под Воронежем Еще один мертворожденный проект советской эпохи.
Авто
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС» Кремлёвская АЗС — это единственная бензоколонка внутри Бульварного кольца Москвы, притом объект предназначен исключительно для машин Федеральной службы охраны
Кино
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино По данным журналистов, актриса планирует покинуть Лос-Анджелес и «начать жизнь с чистого листа»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя Актриса опубликовала редкое семейное фото
Леди
Ротару восхитила сеть цветущим видом на фоне слухов о болезни 71-летняя певица отметила день рождения внука.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь