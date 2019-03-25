Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от выборов: Зеленский удивил заявлением
Владельцы Ford Explorer жалуются на тошноту и мигрени
Деньги на ребенка: что вам положено и как получить все выплаты
Отец Бритни Спирс запретил ей выходить замуж
В России нашли десятки бесплатных квартир
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки
Екатерина Климова умилила сеть забавными видео с 3-летней дочкой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили
Финансовые подробности похорон Началовой
Варнава без лифчика возбудила Сеть - фото
Лобода обнажила грудь на камеру - видео
Популярная актриса оказалась при смерти в 24 года
Опровергнут миф о норме употребления воды
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
8Умер Кит Флинт
18:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Расследование Мюллера: один доклад, две интерпретации

В США завершилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера — он выяснил, что Дональд Трамп и его окружение не вступали в сговор с Россией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но Мюллер не смог решить, препятствовал ли Трамп правосудию: после изучения доказательств было решено, что для предъявления обвинений их недостаточно.

Глава юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер заявил, что США не могут просто полагаться на, возможно, поспешную и пристрастную интерпретацию фактов, и потребовал опубликовать расследование целиком.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы Russiagate
 Расследование Мюллера: какими будут последствия для России?
Пять лидеров президентской гонки на Украине. Коротко о каждом
Бывший гендиректор «Росгеологии» прокомментировал свою отставку
Турция анонсировала въезд россиян по внутренним паспортам
Артистам театров запретят летать на гастроли бизнес-классом
На «Союзе» нашли следы пыли от сверления отверстия
Ученые связали внешность женщины и ее карьерный рост
Огромный крокодил отобрал добычу у двух австралийцев (видео)
Секретные объекты СССР. Как их строили и как они выглядят теперь
Спорт
Дзюба и Черышев – красавцы. Но лучший – Черчесов Победа над Казахстаном — не подвиг, но почему нельзя просто порадоваться ей?
Hi-Tech
Жуткие кадры: заброшенная атомная станция под Воронежем Еще один мертворожденный проект советской эпохи.
Авто
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС» Кремлёвская АЗС — это единственная бензоколонка внутри Бульварного кольца Москвы, притом объект предназначен исключительно для машин Федеральной службы охраны
Кино
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино По данным журналистов, актриса планирует покинуть Лос-Анджелес и «начать жизнь с чистого листа»
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя Актриса опубликовала редкое семейное фото
Леди
Ротару восхитила сеть цветущим видом на фоне слухов о болезни 71-летняя певица отметила день рождения внука.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь