Расследование Мюллера: один доклад, две интерпретации
В США завершилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера — он выяснил, что Дональд Трамп и его окружение не вступали в сговор с Россией.
В США завершилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера — он выяснил, что Дональд Трамп и его окружение не вступали в сговор с Россией.
Но Мюллер не смог решить, препятствовал ли Трамп правосудию: после изучения доказательств было решено, что для предъявления обвинений их недостаточно.
Глава юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер заявил, что США не могут просто полагаться на, возможно, поспешную и пристрастную интерпретацию фактов, и потребовал опубликовать расследование целиком.