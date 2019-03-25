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19:21 (мск), источник: RTVi

США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп 25 марта во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху признал израильский суверенитет над Голанскими высотами. Об этом сообщается в твиттере агентства AFP.

Источник: AP 2019

21 марта Трамп написал в твиттере, что спустя 52 года для США настало время признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По его словам, они играют ключевую роль как для безопасности Израиля, так и для обеспечения стабильности в регионе.

До Шестидневной войны 1967 года Голанские высоты принадлежали Сирии. Оттуда сирийская армия обстреливала Израиль. В июне 1967 года израильская армия установила контроль над этой территорией. В 1973 году Сирия во время Войны Судного дня Сирия безрезультатно попыталась вернуть Голанские высоты. В 1974 году стороны подписали договор о прекращении огня.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке признал суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Это решение осудили в Совбезе ООН. Сирия считает эту территорию неотъемлемой частью страны, которую оккупировал Израиль. Статус Голанских высот — главное препятствие для подписания мирного договора между Иерусалимом и Дамаском.

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Би-би-си сообщила, что на Голанских высотах сейчас находится около 30 еврейских поселений, а также живут около 20 тысяч сирийцев. Большинство из последних принадлежат к этноконфессиональной группе друзов. Регион имеет важное стратегическое значение для Сирии, поскольку находится в 60 километрах от Дамаска. Оттуда израильтяне могут, например, следить за перемещениями сирийских войск. Еще обладание высотами гарантирует евреям защиту от неожиданного потенциального военного удара со стороны Сирии.

Еще Голанские высоты обеспечивают до трети потребностей Израиля в пресной воде, которая в частности наполняет главную речную артерию региона — Иордан.

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09:58 (мск)© Ньюстюб
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 США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами
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