США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Президент США Дональд Трамп 25 марта во время встречи с
Президент США Дональд Трамп 25 марта во время встречи с
21 марта Трамп написал в твиттере, что спустя 52 года для США настало время признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По его словам, они играют ключевую роль как для безопасности Израиля, так и для обеспечения стабильности в регионе.
До Шестидневной войны 1967 года Голанские высоты принадлежали Сирии. Оттуда сирийская армия обстреливала Израиль. В июне 1967 года израильская армия установила контроль над этой территорией. В 1973 году Сирия во время Войны Судного дня Сирия безрезультатно попыталась вернуть Голанские высоты. В 1974 году стороны подписали договор о прекращении огня.
В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке признал суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Это решение осудили в Совбезе ООН. Сирия считает эту территорию неотъемлемой частью страны, которую оккупировал Израиль. Статус Голанских высот — главное препятствие для подписания мирного договора между Иерусалимом и Дамаском.
Еще Голанские высоты обеспечивают до трети потребностей Израиля в пресной воде, которая в частности наполняет главную речную артерию региона — Иордан.