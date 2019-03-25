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20:43 (мск), источник: РИА Новости

МИД осудил решение Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанами

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Решение США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами идет в разрез с международным правом и может привести к витку напряженности на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА Новости

Ранее президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Господин Трамп подписал соответствующий документ о признании суверенитета Израиля над Голанами. Что можно сказать? Мы уже говорили об этом неоднократно регулярно, к сожалению, это может привести — мне страшно, что многие из наших заявлений и комментарии становятся пророческими, но так оно и есть — это может привести к новому витку напряженности в регионе Ближнего Востока», — сказала Захарова в эфире «Русского радио».

«Такие вещи именно потому, что находятся вне правового пространства, так как они игнорируют все международные наработки, резолюции Совбеза, решения Совбеза (ООН — ред.) и так далее, они, к сожалению, могут только усугубить ситуацию», — добавила она.

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