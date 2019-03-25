Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании «Укртрансгаз».
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании «Укртрансгаз».
Как отмечается в сообщении, это якобы позволит обеспечить бесперебойную поставку газа в Венгрию в случае прекращения транзита со стороны России.
Компания указывает, что ежегодно Венгрия потребляет около десяти миллиардов кубометров голубого топлива, и на две трети эти объемы обеспечиваются российскими поставками.
В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров. При этом технические возможности экспорта газа непосредственно в Венгрию равны 68 миллионам кубометров в сутки.
Также указывается, что подобные услуги Украина готова предложить и другим европейским государствам.
На прошлой неделе Россия и Венгрия договорились о поставках газа в 2020 году даже в случае прекращения транзита через Украину.
При этом в Будапеште отметили, что рассчитывают на старт поставок по газопроводу «Турецкий поток» уже со второй половины 2021 года.
Переговоры по транзиту газа через Украину
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Стороны совместно с Еврокомиссией проводят трехсторонние переговоры.
Второй раунд консультаций прошел в январе в Брюсселе. Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако Еврокомиссия сделала Москве и Киеву предложение по будущему контракту. Так, европейские чиновники призвали заключить соглашение сроком более десяти лет. В ЕС считают, что объемы поставок газа будут «привлекательными», в том числе для инвесторов, которых пригласят для модернизации украинской ГТС.
Следующие переговоры запланированы на май.
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