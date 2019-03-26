Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.
«Увенчались успехом усилия Египта по прекращению огня между оккупационными силами и фракциями сопротивления», — заявил официальный представитель движения Фаузи Бархум.
Израильские бомбардировки стали ответом на ракету, которая ранее разрушила жилой дом в центре страны. В результате ранения получили семь человек, в том числе трое детей.
Израильтяне несколько часов наносили удары по территории анклава, откуда в ответ летели ракеты на приграничные районы страны.
В частности, израильская авиация атаковала офис главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с
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