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01:02 (мск), источник: РИА Новости

Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.

Источник: Reuters

«В соответствии с международным правом, Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Давняя позиция Канады остается неизменной», — говорится в заявлении МИД.

МИД также отметил, что «аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международному порядку».

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«Канада — верный друг Израиля. Мы поддерживаем Израиль и его право жить в мире и безопасности со своими соседями», — добавили в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности — прямое нарушение решений ООН.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

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