Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
«В соответствии с международным правом, Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Давняя позиция Канады остается неизменной», — говорится в заявлении МИД.
МИД также отметил, что «аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международному порядку».
«Канада — верный друг Израиля. Мы поддерживаем Израиль и его право жить в мире и безопасности со своими соседями», — добавили в ведомстве.
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В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом