Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ введут единый налог на снятие наличных с карт
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС»
Учительницу из Барнаула заставили уволиться из-за фотографий в купальнике
До и после: как подзабытые звезды кино возвращаются в сериалах
В России нашли десятки бесплатных квартир
Секретные объекты СССРКак их строили и как они выглядят теперь?
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя
Учительницу из Барнаула заставили уволиться из-за фотографий в купальнике
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили
Финансовые подробности похорон Началовой
Опубликованы фото Софии Ротару после химиотерапии - СМИ
Невзоров предложил перезахоронить Началову - СМИ
В моду вошли шапочки для плавания (и мы не шутим!)
Максим Матвеев похвастался роскошным прессом
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
06:14 (мск), источник: РИА Новости

В конгрессе США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле, для вступления в силу он должен быть принят сенатом и подписан президентом США.

Источник: РИА Новости

Законопроект под названием «Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой» был принят единогласно присутствовавшим кворумом депутатов после 40-минутного обсуждения.

Законопроект выражает мнение палаты представителей о том, что Россия поддерживает власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. В течение 120 дней с момента принятия законопроекта госсекретарь должен будет отчитаться перед конгрессом о сотрудничестве Москвы и Каракаса по линии безопасности и о «потенциальной угрозе этого сотрудничества для США и стран Западного полушария».

Также в течение месяца с момента вступления в силу законопроект обязывает госсекретаря предоставить «стратегию по борьбе с российско-венесуэльским сотрудничеством». В трехмесячный срок требуется оценить потенциальную угрозу от покупки российскими фирмами энергетической инфраструктуры базирующейся в США компании CITGO, принадлежащей Венесуэле и де-факто реквизированной Штатами в пользу венесуэльской оппозиции.

Лицам, которые, как считает госсекретарь, действуют от имени России в поддержку сил безопасности Венесуэлы, предлагается запретить въезд в США, а существующие визы отозвать.
Читайте также
Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Также палата представителей приняла законопроект о запрете продажи оружия правительству во главе с Мадуро, которая и так не осуществляется де-факто и запрещена де-юре рядом президентских указов. Кроме того, палата одобрила законопроект о помощи Венесуэле, которая в 2020 и 2021 году должна составлять не менее 150 миллионов долларов в год.

Дипломатический источник в Каракасе ранее сообщил РИА Новости, что два российских самолета прибыли в субботу в международный аэропорт Майкетия под Каракасом с группой военнослужащих РФ, которые проведут консультации с представителями Венесуэлы по ВТС. По данным крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, всего в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза.

Позже госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что США и страны региона не останутся в стороне, пока Россия «повышает напряженность в Венесуэле». Лавров в беседе с Помпео, как сообщил МИД РФ, заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле и угрозы ее законным властям являются неприкрытым вмешательством в дела страны.

Справка
Двоевластие и попытка переворота в Венесуэле. Главное

Как развивается кризис в Боливарианской Республике.

Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 НАТО предложили способ 'нейтрализовать' Москву
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Увольнение учительницы за фото в купальнике признали ошибкой
Самолет British Airways перепутал город и страну
Турция анонсировала въезд россиян по внутренним паспортам
«Его называют Александром Великим»: Овечкин встретился с Трампом
В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии
Спорт
«Лешу Миранчука не люблю»: Черчесов ответил на вопросы детей Еще одна пресс-конференция главного тренера сборной России
Hi-Tech
Ни одного устройства: что показала Apple Подписка на новости, игры, сериалы и кино.
Авто
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС» Кремлёвская АЗС — это единственная бензоколонка внутри Бульварного кольца Москвы, притом объект предназначен исключительно для машин Федеральной службы охраны
Кино
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино По данным журналистов, актриса планирует покинуть Лос-Анджелес и «начать жизнь с чистого листа»
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя Актриса опубликовала редкое семейное фото
Леди
Ротару восхитила сеть цветущим видом на фоне слухов о болезни 71-летняя певица отметила день рождения внука.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь