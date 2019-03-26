Пентагон сообщил об успешном испытании перехвата баллистической ракеты

Ракета-мишень была запущена с полигона Рейгана на Маршалловых островах, перехватчики — из подземных шахт в южной Калифорнии, они поразили цель над Тихим океаном.
До сих пор военные США не запускали по ракете-мишени более одного перехватчика. На этот раз первая противоракета поразила головную часть мишени, на которой мог быть установлен боевой заряд, а вторая — ту часть, где мог быть блок индивидуального наведения. Американские военные пояснили, что такой подход в реальном бою повышает шансы поразить входящую ракету, которая может содержать приманки и другие уловки.
Результаты теста «демонстрируют, что у нас есть надежное средство против реальной угрозы», приводит AP слова директора агентства Сэмюэля Гривза. По его данным, система сработала так, как это и было запланировано.
Пентагон вкладывает миллиарды долларов в расширение арсенала ракетных перехватчиков, базирующихся в форте Грили на Аляске, отмечает агентство. Так в запросе Пентагона на 2020 финансовый год, направленном в конгресс в начале марта фигурировала сумма в $9,4 млрд.