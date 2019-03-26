В Казахстане министр прокомментировал ситуацию вокруг переименования Астаны

Ранее президент Казахстана
«Надо признать, что переименование вызвало достаточно серьезную полемику. В том числе, были определенные негативные высказывания. Давайте сделаем, наверное, следующим образом: для всех этих процессов нужно определенное время. Пусть время пройдет, и мы более полную картину всего этого увидим», — сказал Абаев журналистам.
Он напомнил, что при переименовании Акмолы в Астану тоже была подобная реакция. «Прошло время, и мы все полюбили бренд «Астана», — сказал Абаев.
По словам министра, «если будет мораторий (на использование нового названия — ред.), то люди не будут свыкаться, поэтому не нужно никакого моратория, нужно просто жить».
Сотрудники полиции Казахстана 22 марта пресекли несанкционированные массовые мероприятия оппозиционеров, в том числе в столице Казахстана, требовавших демократических реформ и протестующих против переименования Астаны в