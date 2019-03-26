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11:09 (мск), источник: РИА Новости

В Казахстане министр прокомментировал ситуацию вокруг переименования Астаны

НУР-СУЛТАН, 26 мар — РИА Новости. Переименование столицы Казахстана вызвало серьезную полемику, в том числе была и негативная реакция, но должно пройти время, чтобы люди привыкли, считает министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.

Источник: РИА Новости

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого лидера республики Нурсултана Назарбаева. Двадцатого марта парламент принял соответствующие поправки в конституцию. Глава государства 23 марта утвердил поправки и подписал соответствующий указ.

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«Надо признать, что переименование вызвало достаточно серьезную полемику. В том числе, были определенные негативные высказывания. Давайте сделаем, наверное, следующим образом: для всех этих процессов нужно определенное время. Пусть время пройдет, и мы более полную картину всего этого увидим», — сказал Абаев журналистам.

Он напомнил, что при переименовании Акмолы в Астану тоже была подобная реакция. «Прошло время, и мы все полюбили бренд «Астана», — сказал Абаев.

По словам министра, «если будет мораторий (на использование нового названия — ред.), то люди не будут свыкаться, поэтому не нужно никакого моратория, нужно просто жить».

Сотрудники полиции Казахстана 22 марта пресекли несанкционированные массовые мероприятия оппозиционеров, в том числе в столице Казахстана, требовавших демократических реформ и протестующих против переименования Астаны в Нур-Султан. Были задержаны десятки человек.

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