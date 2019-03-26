Яровая предложила новую систему работы с трудными подростками
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Во вторник в Госдуме проходит заседание Экспертного Совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
«Наша цель как общества и государства — помочь подросткам, которые впервые оступились и совершили преступление небольшой тяжести. Необходимо создать условия для их перевоспитания, коррекции поведения и дать шанс на исправление, используя неравнодушие, соучастие и желание помочь, которые традиционно сильны в нашей стране. Для этого мы разработали концепцию законопроекта, направленного на гуманизацию ответственности несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой тяжести, не относящиеся к преступлениям против жизни и здоровья, а также на создание современной системы профилактики преступлений несовершеннолетних», — сказала Яровая на заседании экспертного совета.
По ее словам, в концепции разработанного законопроекта предусмотрен приоритет принудительных мер воспитательного воздействия без судимости для подростков, впервые совершивших преступления небольшой тяжести, не относящегося к преступлениям против жизни и здоровья. При этом возможность назначения наказания предполагается только в исключительном случае, если в рамках расследования будет установлено, что перевоспитание подростка невозможно без привлечения к уголовной ответственности.
«Воспитательные учреждения открытого типа наряду с воспитательными учреждениями закрытого типа могут и должны быть включены в систему принудительных мер воспитательного характера в качестве вариативного решения по принудительному воспитанию несовершеннолетних, впервые совершившихся преступления небольшой тяжести. Также предлагаем в Уголовный кодекс включить понятие “прохождение восстановительной программы”. Эта программа может включать в себя комплекс принудительных мер воспитательного характера или
По ее словам, новая система мер должна представлять комплексный и индивидуальный подход. Предлагается установить обязательное прохождение обследования несовершеннолетнего у
Мы предлагаем включить в обязательное изучение данные, характеризующие семью, родителей, законных представителей для того, чтобы программа принудительных мер воспитательного характера отражала оценку всех обстоятельств и была в дальнейшем максимально эффективной. Также предлагается ввести обязательное участие в процессе представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, которые уже на этой стадии могли бы инициировать конкретные меры, исходя из знания условий жизни подростка и особенностей его личности.