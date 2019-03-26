CNBC: американская разведка ожидает задержку системы «Посейдон» до 2027 года

В феврале в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал, что весной 2019 года будет спущена под воду первая подлодка, оснащенная таким комплексом.
По данным телеканала, два из четырех видов вооружения, о которых господин Путин рассказывал в своем предыдущем послании в 2018 году, встанут на вооружение уже в 2020 году. Речь о гиперзвуковой ракете «Кинжал» класса «воздух-земля» и ракетном комплексе «Авангард» с крылатым маневрирующим блоком.
Напомним, 12 марта 2019 года министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение оборонного заказа крупнейшим предприятием судостроительной отрасли — Северодвинским машиностроительным предприятием. В этом году оно должно передать ВМФ РФ головной стратегический ракетоносец проекта 955А «Князь Владимир» и многоцелевую подлодку проекта 885 М «Казань». По данным «Ъ», предприятие также должно спустить в ближайшее время на воду атомную субмарину спецназначения «Белгород», которая может стать первым штатным носителем для подводного беспилотника «Посейдон».