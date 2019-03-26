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14:16 (мск), источник: Коммерсантъ

CNBC: американская разведка ожидает задержку системы «Посейдон» до 2027 года

Субмарины со стратегическими подводными беспилотными аппаратами «Посейдон» поступят на вооружение российского флота не ранее 2027 года, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки США.

Источник: РИА "Новости"

В феврале в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал, что весной 2019 года будет спущена под воду первая подлодка, оснащенная таким комплексом.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным телеканала, два из четырех видов вооружения, о которых господин Путин рассказывал в своем предыдущем послании в 2018 году, встанут на вооружение уже в 2020 году. Речь о гиперзвуковой ракете «Кинжал» класса «воздух-земля» и ракетном комплексе «Авангард» с крылатым маневрирующим блоком.

Напомним, 12 марта 2019 года министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение оборонного заказа крупнейшим предприятием судостроительной отрасли — Северодвинским машиностроительным предприятием. В этом году оно должно передать ВМФ РФ головной стратегический ракетоносец проекта 955А «Князь Владимир» и многоцелевую подлодку проекта 885 М «Казань». По данным «Ъ», предприятие также должно спустить в ближайшее время на воду атомную субмарину спецназначения «Белгород», которая может стать первым штатным носителем для подводного беспилотника «Посейдон».

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