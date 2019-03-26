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15:40 (мск), источник: RTVi

Сенатор Франц Клинцевич: в «Единой России» состоят лучшие люди России

В партии «Единая Россия» есть разные люди, но большинство их них — лучшие люди России. Такое мнение 25 марта порталу Regions.ru высказал сенатор и член Высшего совета партии Франц Клинцевич.

«Нравится это кому-то или нет, но это действительно так», — продолжил Клинцевич. Он отметил, что авторитет президента и премьер-министра при этом также имеют большое значение.

«Другое дело, что сегодня предпринимаются попытки власть дискредитировать», — предположил сенатор. По его мнению, эти попытки связаны с работой «пятой колонны», с «так называемым троянским конем». Клинцевич объяснил, что проблем в стране и так хватает, а для «этих сил» преувеличивать проблемы — «лучше всего».

Франц Клинцевич — член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, а также член Высшего совета «Единой России». Партия образовалась в 2001 году на базе движений «Единство», «Наш дом — Россия» и избирательного блока «Отечество — Вся Россия». В том же году Клинцевича избрали членом Генерального совета «Единой России».

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