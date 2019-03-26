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14:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль сожалеет о решении США признать Голанские высоты частью Израиля

Российские власти выразили сожаление в связи с решением президент США Дональда Трампа официально признать Голанские высоты частью Израиля. Это стало очередным нарушением международного права со стороны США, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения процесса Ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы по политическому регулированию в Сирии, это ни у кого не вызывает сомнений. А главное — это, наверное, еще один шаг Вашингтона, который сделан в однозначное нарушение международного права. Мы весьма сожалеем», — отметил представитель Кремля.

Трамп ранее говорил, что Голанские высоты имеют важное стратегическое значение, в том числе с точки зрения безопасности Израиля и всего региона. МИД Сирии назвал решение США вопиющим нарушением. Евросоюз по-прежнему отказывается признавать Голанские высоты частью Израиля. МИД РФ заявлял, что Россия не поддержит изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности ООН.

Напомним, принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Кнессет принял закон о Голанских высотах, в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет Израиля над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной Советом Безопасности ООН. Признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами не изменит существующую де-факто ситуацию, но может подорвать и без того хрупкую стабильность в регионе.

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