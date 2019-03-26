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15:09 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности

«В регионах, где в 2016—2018 годах избраны новые губернаторы, положительные оценки уверенно превалируют», — говорится в представленном во вторник докладе ЭИСИ «Обновление: два года новой кадровой политики». По данным социологов, наибольший рост позитивных оценок — у 39-летнего главы Ненецкого АО Александра Цыбульского.

Источник: Reuters

«За редким исключением смена руководителей прошла в регионах, где был высочайший запрос на обновление. Согласно социологическим данным ФОМ, за смену главы региона в этих субъектах Российской Федерации высказывались до 76% опрошенных», — говорится в представленном во вторник докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который есть в распоряжении газеты ВЗГЛЯД.

Эксперты констатировали: с возвращения прямых выборов глав регионов и введения нормы о поддержке президента в России прошло 109 губернаторских выборов. В 51 случае был выдвинут новый кандидат.

Авторы доклада ЭИСИ, ссылаясь на данные социологических исследований, отмечают: «Гипотеза, выдвигаемая некоторыми “политическими аналитиками”, о том, что “работу новых губернаторов не заметили жители регионов”, не подтверждается никакими социологическими данными».

«В среднем по 31 региону, где были избраны новые главы в 2017—2018 гг.…, одобрение деятельности выросло на 12,5%», — говорится в докладе. Авторы приводят таблицу роста положительных оценок деятельности губернаторов в процентном отношении. В первой тройке: руководитель Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, который был избран в октябре 2018 года (рост положительных оценок — 602%), глава Дагестана Владимир Васильев (избран главой республики в сентябре прошлого года, рост положительных оценок 312,4%). На третьем месте — Артур Парфенчиков, возглавляющий Карелию с сентября 2017 года, в этом регионе рост положительного отношения к работе губернатора составил 300%.

Эксперты подчеркивают: в абсолютном большинстве регионов, в которых прошло обновление с 2016—2017 года, по данным Георейтинга ФОМ, фиксируется рост довольных положением дел в регионе и снижение доли недовольных. Фиксируется довольно значительный рост доли тех, кто считает, что ситуация в регионе улучшается.

В рейтинге регионов — лидеров по приросту доли жителей, довольных положением дел, на первом месте — Севастополь (губернатор Дмитрий Овсянников избран в 2017 году), на втором месте — Ярославская область (губернатор Дмитрий Миронов руководит также с 2017 года), на третьем — Пермский край, которым с того же года руководит Максим Решетников.

Доклад ЭИСИ фиксирует значительное омоложение губернаторского корпуса. «Средний возраст новых губернаторов и врио глав регионов — 48 лет. В среднем новые главы на 12−13 лет младше своих предшественников», — отмечают авторы. Так, лидеру первого из упомянутых рейтингов, ненецкому губернатору Цыбульскому 39 лет, а севастопольскому руководителю Овсянникову — 42 года.

«В 2017—2018 гг. губернаторский корпус стал на 381 год моложе», — подчеркивается в докладе.
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