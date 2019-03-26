Порошенко обошел конкурентов по дороговизне избирательной кампании

Так, судя по документам, Порошенко использовал 407,8 млн гривен (около $15 млн) на проведение избирательной кампании, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — более $6 млн, кандидат в президенты от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский — $3,2 млн.
Все средства в избирательном фонде Порошенко внесены исключительно им самим. Тимошенко проводит кампанию за счет партийных средств, а фонд Зеленского на три четверти заполнен за счет добровольных взносов, остальная сумма — его личные и партийные средства.
Третье место по стоимости кампании у заместителя главы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула, который потратил на нее более $4 млн, четвертое с расходами $3,8 млн занимает лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.
Кампания лидера Радикальной партии Олега Ляшко обошлась ему пока в более чем $3 млн, внефракционных депутатов Верховной рады Сергея Таруты и Александра Шевченко — соответственно $3,6 млн и $2,2 млн.
Больше $370 тыс. потратили основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, Руслан Кошулинский, Сергей Каплин, а также снявшиеся с выборов Андрей Садовый и Евгений Мураев. Свыше $185 тыс. израсходовали Александр Соловьев, Виталий Скоцык, Дмитрий Добродомов, Валентин Наливайченко, Виктор Бондарь и Юрий Кармазин. Менее этой суммы за три месяца кампании потратили Ольга Богомолец, Игорь Шевченко, Юрий Деревянко, Виктор Кривенко, Игорь Смешко и Аркадий Корнацкого. Остальные кандидаты израсходовали менее $37 тыс. на кампанию.
При этом четыре из 39 кандидатов, чьи имена включены в избирательный бюллетень, совсем не наполняли фонд и не тратили деньги на кампанию: Николай Габер, Александр Ващенко, Александр Данилюк и Руслан Ригованов. А бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров вообще не сформировал избирательный фонд.
Первый тур выборов президента состоится 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.
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