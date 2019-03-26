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18:35 (мск), источник: ТАСС

Порошенко обошел конкурентов по дороговизне избирательной кампании

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко обошел своих конкурентов по дороговизне избирательной кампании, которая длится почти три месяца. Это следует из промежуточных финансовых отчетов, которые предоставляют кандидаты на высший государственный пост, сообщило во вторник издание «Левый берег».

Источник: AP 2019

Так, судя по документам, Порошенко использовал 407,8 млн гривен (около $15 млн) на проведение избирательной кампании, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — более $6 млн, кандидат в президенты от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский — $3,2 млн.

Все средства в избирательном фонде Порошенко внесены исключительно им самим. Тимошенко проводит кампанию за счет партийных средств, а фонд Зеленского на три четверти заполнен за счет добровольных взносов, остальная сумма — его личные и партийные средства.

Третье место по стоимости кампании у заместителя главы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула, который потратил на нее более $4 млн, четвертое с расходами $3,8 млн занимает лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

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Кампания лидера Радикальной партии Олега Ляшко обошлась ему пока в более чем $3 млн, внефракционных депутатов Верховной рады Сергея Таруты и Александра Шевченко — соответственно $3,6 млн и $2,2 млн.

Больше $370 тыс. потратили основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, Руслан Кошулинский, Сергей Каплин, а также снявшиеся с выборов Андрей Садовый и Евгений Мураев. Свыше $185 тыс. израсходовали Александр Соловьев, Виталий Скоцык, Дмитрий Добродомов, Валентин Наливайченко, Виктор Бондарь и Юрий Кармазин. Менее этой суммы за три месяца кампании потратили Ольга Богомолец, Игорь Шевченко, Юрий Деревянко, Виктор Кривенко, Игорь Смешко и Аркадий Корнацкого. Остальные кандидаты израсходовали менее $37 тыс. на кампанию.

При этом четыре из 39 кандидатов, чьи имена включены в избирательный бюллетень, совсем не наполняли фонд и не тратили деньги на кампанию: Николай Габер, Александр Ващенко, Александр Данилюк и Руслан Ригованов. А бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров вообще не сформировал избирательный фонд.

Первый тур выборов президента состоится 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

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