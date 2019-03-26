Нетаньяху представил Трампу и Путину план разрешения сирийского кризиса
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU —
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU —
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Нетаньяху во вторник вернулся из Вашингтона, где провел переговоры с Трампом.
В конце февраля премьер Израиля встречался в Москве с президентом РФ. По итогам переговоров в Москве Нетаньяху сообщил, что достиг договоренности о взаимодействии с Россией в вопросе вывода из Сирии всех иностранных войск. «Мы договорились также создать вместе с другими участниками совместную группу для достижения этой цели», — сказал
«Что касается рабочей группы, то идея заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами, — а это, прежде всего, конечно, руководство Сирийской Арабской Республики, может быть, оппозиция, страны региона, все, кто вовлечен в конфликт, — создали бы такую рабочую структуру, которая бы занялась окончательной нормализацией после подавления последних очагов терроризма», — сказал, в свою очередь журналистам Путин.
«Связано это, в том числе, и с выводом всех вооруженных сил с территории САР, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности, сохранением ее территориальной целостности», — отметил тогда президент РФ.
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