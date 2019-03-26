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16:57 (мск), источник: Интерфакс

Нетаньяху представил Трампу и Путину план разрешения сирийского кризиса

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину план прекращения кризиса в Сирии, сообщила во вторник газета The Times of Israel со ссылкой на израильские официальные лица.

Источник: AP 2019

Подробностей издание не сообщает.

Газета приводит слова высокопоставленного источника, который сказал, что ранее российский президент проявил интерес к предложению о том, как обеспечить уход Ирана из Сирии.

Нетаньяху во вторник вернулся из Вашингтона, где провел переговоры с Трампом.

В конце февраля премьер Израиля встречался в Москве с президентом РФ. По итогам переговоров в Москве Нетаньяху сообщил, что достиг договоренности о взаимодействии с Россией в вопросе вывода из Сирии всех иностранных войск. «Мы договорились также создать вместе с другими участниками совместную группу для достижения этой цели», — сказал премьер-министр Израиля.

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«Что касается рабочей группы, то идея заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами, — а это, прежде всего, конечно, руководство Сирийской Арабской Республики, может быть, оппозиция, страны региона, все, кто вовлечен в конфликт, — создали бы такую рабочую структуру, которая бы занялась окончательной нормализацией после подавления последних очагов терроризма», — сказал, в свою очередь журналистам Путин.

«Связано это, в том числе, и с выводом всех вооруженных сил с территории САР, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности, сохранением ее территориальной целостности», — отметил тогда президент РФ.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров Путина и Нетаньяху «обсуждались различные форматы взаимодействия между Россией и Израилем в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее, включая чувствительные вопросы для всех заинтересованных сторон».

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