МИД обосновал присутствие российских военных в Венесуэле
Российские специалисты имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о
Российские специалисты имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о
«Дополнительного одобрения Национальной ассамблеей Венесуэлы шагов по развитию двустороннего ВТС, предпринимаемых в рамках положений указанного соглашения, не требуется», — подчеркнула дипломат.
Таким образом Захарова отреагировала на заявление генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ), в котором Россию обвинили в «военном вторжении на территорию Венесуэлы» и нарушении венесуэльского суверенитета.
Представитель российского дипломатического ведомства также раскритиковала агрессивную риторику Вашингтона в адрес Венесуэлы, упрекнув США в попытках «угрожать тем, кто сотрудничает с ее законными властями, в том числе России».
«Не вполне понятно, что в таком случае США делают в Восточном полушарии. Возможно, они полагают, что народы этой части света испытывают чувства благодарности, когда Вашингтон по своему усмотрению меняет их лидеров, убивая неугодных. Или США считают, что люди ждут, когда американцы на крыльях своих бомбардировщиков принесут им демократию. Это можно узнать у иракцев, ливийцев, сербов», — заявила представитель МИДа.
25 марта газета El Comercio сообщила, что два самолета с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в международный аэропорт Каракаса. Позже дипломатический источник сообщил, что российские самолеты прилетели в Венесуэлу в рамках
23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.
В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.