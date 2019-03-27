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07:41 (мск), источник: Известия

Венесуэла ожидает новую поставку гуманитарной помощи от России

Венесуэла в ближайшее время ожидает от России поставку новой партии гуманитарной помощи. Об этом в эфире Первого канала сообщил президент страны Николас Мадуро.

Источник: AFP 2019

Как пишет ТАСС, в новой поставке в республику прибудут медикаменты. Две недели назад Венесуэла также получила многотонный груз гуманитарной помощи. Также Мадуро рассказал, что зерно, из которого в стране пекут хлеб, приходит именно из России.

Кроме того, в апреле Россия и Венесуэла намерены подписать более 20 документов о сотрудничестве в сфере экономики, торговли, энергетики, а также культуры и образования.

Мадуро назвал нынешнее сотрудничество между странами взаимовыгодным, а также заявил, что в будущем отношения продолжат улучшаться.

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25 марта газета El Comercio сообщила, что два самолета с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в международный аэропорт Каракаса. Позже дипломатический источник сообщил, что российские самолеты прилетели в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между Каракасом и Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле переадресовал в Минобороны.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

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