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06:22 (мск), источник: ТАСС

Евродепутат заявил о несправедливом подходе ЕП к воссоединению Крыма с Россией

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/ — Жан-Люк Шафхаузер считает, что законодательный орган отказывает крымчанам в том, что считает допустимым для косоваров.

Французский депутат Европарламента от правой фракции «Европа наций и свобод» Жан-Люк Шафхаузер считает несправедливыми двойные стандарты Европарламента в отношении воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости Косова. Такое мнение он выразил во вторник, выступая на заседании Европарламента, трансляция которого велась в прямом эфире на сайте законодательного органа.

То, в чем вы отказываете крымчанам, вы считаете допустимым для косоваров. Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косова. Вы осуждаете русских, но одобряете войну НАТО против Югославии.
Жан-Люк Шафхаузер
французский депутат Европарламента от правой фракции «Европа наций и свобод»

Французский депутат добавил, что Европарламент «осуждает референдум», но почему-то одобряет провозглашение независимости Косова, которое было сделано в нарушение резолюции ООН. По его мнению, Европарламент хоть и выступает за правовое государство, но поддержал путчистов в Киеве.

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Шафхаузер считает, что евродепутатам «не нравится патриотичное желание крымчан» вернуться в состав России, частью которой полуостров был исторически.

В начале дебатов от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Он отметил, что Евросоюз через пять лет после воссоединения Крыма с РФ продолжает политику непризнания полуострова российским. «Мы не признаем и никогда не признаем это нарушение международного права. Мы непоколебимы в нашей политике непризнания», — заявил Хан. Он также утверждал, что Европа обеспокоена ситуацией в Черном море и «растущей милитаризацией полуострова».

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя при явке 80%.

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