Евродепутат заявил о несправедливом подходе ЕП к воссоединению Крыма с Россией
ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/ —
ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/ —
Французский депутат Европарламента от правой фракции «Европа наций и свобод»
То, в чем вы отказываете крымчанам, вы считаете допустимым для косоваров. Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косова. Вы осуждаете русских, но одобряете войну НАТО против Югославии.
Французский депутат добавил, что Европарламент «осуждает референдум», но
Шафхаузер считает, что евродепутатам «не нравится патриотичное желание крымчан» вернуться в состав России, частью которой полуостров был исторически.
В начале дебатов от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Он отметил, что Евросоюз через пять лет после воссоединения Крыма с РФ продолжает политику непризнания полуострова российским. «Мы не признаем и никогда не признаем это нарушение международного права. Мы непоколебимы в нашей политике непризнания», — заявил Хан. Он также утверждал, что Европа обеспокоена ситуацией в Черном море и «растущей милитаризацией полуострова».
Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя при явке 80%.
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